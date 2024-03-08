行銷策略／改善中小企「三高」 先服三帖藥

台灣的中小企業是經濟發展的重要基石，但疫情結束以來，這些企業正面臨著前所未有的挑戰：人事費用高、成本高、行銷費用高。這「三高」現象，不僅壓縮了企業的利潤空間，也逐步侵蝕其長期生存的能力，就像是「企業慢性病」一樣。而在疫情結束後的經濟復甦期，我們驚訝地發現，許多曾經風光的品牌無奈宣布關閉大門。

這一切的背後，無不與「三高」問題息息相關。

一、高人事費用：最低工資的上調，加上市場對於優秀人才的爭奪愈加激烈。對於中小企業而言，如何在有限的資源下吸引並留住人才，是一大挑戰。

二、高成本：從原物料到租金的多方面支出成本不斷提高。全球經濟的波動、物料短缺等因素，使得成本控制成為企業管理的難題。

三、高行銷費用：在數位時代，企業要獲得顧客的注意力愈來愈難，需要投入更多資源於線上行銷，而這對資金有限的中小企業來說，無疑增加了經營的壓力。

要改善三高，就要從日常營運的基本三點做起：

首先，及早準備資金。企業應該在營收狀況良好時積極尋求融資，不僅來自市場、銀行（特別是官股銀行）、政府，也可以考慮吸引投資人注資。提前準備資金可以讓企業在面對突發狀況時有更多的應對空間，同時也能在較有利的條件下獲得資金。

其次，創造新型態的工作模式。遠距工作模式的興起為中小企業提供一個降低人事成本的途徑。企業可以通過招募有能力的自由職業者或是採用按專案計費的方式，來避免額外的人事負擔，同時也減少日常管理與租金的成本，吸引更多專業人才以彈性的方式參與。

第三，與異業結盟。深耕自身專業領域的同時，尋找機會與其他服務同樣客戶群的廠商結盟，可以打開更廣闊的市場，同時也能夠通過合作分擔成本，創造更大的獲利空間。這種跨業合作不僅能夠提升企業的競爭力，也能夠為客戶提供更加全面的服務。

當然，要實行以上策略需要突破原有的舒適圈。如何平衡資金籌措的風險、確保遠距工作的效率，以及如何挑選合適的合作夥伴等，都是企業在實踐過程中必須面對的問題；如果能有一名經驗豐富的企業教練諮詢，相信可以提升勝率。

面對「三高」問題，台灣的中小企業無疑處於一個艱難的轉折點。然而，只要能夠積極尋求解決方案，並勇於創新和變革，就一定能找到突破困境的方法。未來的道路雖然充滿挑戰，但也滿是機遇。

（作者是電商陪跑社社長／撼星數位行銷總經理）