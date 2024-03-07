太陽能、液氨等三大投資案拍板 台肥全速轉型「乾淨能源提供者」

台肥（1722）7日董事會通過苗栗廠擴充電子級氨水產線投資案、苗栗廠新設太陽能光電系統投資案，以及台中廠液氨儲槽投資案等三大投資案，全力轉型為「乾淨能源提供者」前進。

台肥指出，政府目標2050年達成淨零排放，台肥旗下液氨原料，在裂解後可成為氫能源，有助台肥轉型「乾淨能源提供者」，因此去年第4季已決議將新增液氨儲槽，而董事會也在今日正式通過在台中廠新建兩座兩萬噸的液氨儲槽，投資金額30億元，做為因應未來液氨成為乾淨能源使用的需求。

此外，台肥董事會同步決議將在苗栗廠新設電子級氨水產線，以及太陽能光電系統；台肥表示，為因應未來綠電，以及電子級氨水需求，加上苗栗廠有充足廠區空間可架設新產線，因此決議在苗栗廠新設2MW太陽能光電系統及其配套設備，以及新設電子級氨水產線。

台肥董事長李孫榮先前指出，在新產能投入後，台肥將以氫能發展為核心的乾淨能源事業將壯大，集團營運將從目前四大事業，如肥料、化工（高精度化工）、深層海水及生技事業、不動產事業外，獲得新成長力道的第五大事業。

台肥目前兩座液氨槽、年產4萬噸、年周轉三次來看，現階段一年氨的使用量約12萬噸，主要運用於肥料原料、半導體電化品業者；接下來在台肥擴充兩座儲槽容量後，未來能供應轉化氫能運用空間將進一步擴大。