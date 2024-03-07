六都車位王曝！虛坪改革價格會降？專家：用這招騙小白

近期內政部提出「虛坪改革」，其一涉及停車空間將重新定義為「專有部分」，使得車位價格未來是否提高，引起各界關注。觀察實價，六都2023年車位交易中，由北市豪宅「皇翔御琚」再度蟬聯「車位王」，拆算一個車位要價約821萬元，此價位已能購買4個台南市最貴車位。

針對「虛坪改革」過後，車位價格是否將創新高，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，政府「虛坪改革」方向雖立意良善，但對建商而言，可能會將移出公設的車道價格，灌入車位當中。

少部分業者則會將車位價格拉高，讓單價看似減少，以吸引首購、「買房小白」注意，這基本數學公式轉換，已是業界行之有年的招式，恐怕與消費者所期待的房價修正並無太大關係。

根據實價，全台2023年最貴車位出現在「皇翔御琚」，該豪宅去年10月出現2戶同時交易，拆算後一個車位要價821萬元。觀察其他六都縣市的豪宅車位交易，其中新北、台中及高雄最高車位價格都在伯仲之間，約300萬元上下，分別位於「板信雙子星花園廣場」、「寶輝秋紅谷」及「雄崗信義美術館」。

至於六都中最「親民」的豪宅車位在台南，為日前創下單價5字頭的台南歷史新高豪宅「國泰磐耘」，其中頂樓戶去年8月以總價4,240萬元成交，2個車位價為395萬元，換算1個車位平均要價197.5萬元。該價位雖屬台南天價，但仍需4個車位，才能與全台最高的「皇翔御琚」車位價格相提並論。

徐佳馨分析，上述六都最貴車位所在社區，皆具有2大特色，一是屬於在地頗具知名度的指標豪宅，二則是鄰近市中心蛋黃區或重要景觀地標，例如「皇翔御琚」屬信義計畫區，「板信雙子星花園廣場」則離板橋車站不遠。