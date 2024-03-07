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親民價預售案大盤點 新北市1字頭、台北市5字頭這裡找

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

觀察實價揭露，2023年仍可見每坪成交價5字頭的預售案現身台北市，新北市更有1字頭，顯然高房價的雙北市仍有親民價預售案。

預售屋實價登錄資訊中，2023年雙北市非僅個案或特殊交易戶，揭露超過五戶以上都在親民價的社區，分別有台北市北投區復興崗一帶的「文藝復興」，與新北市金山區的「築馨園」。

據實價登錄網資料顯示，「文藝復興」預售案去年每坪最低單價僅55.5萬元，該交易為低樓層三樓戶，不過觀察整體社區行情亦僅在57~63萬元，房價水位相對平實。

而「築馨園」去年成交的二樓戶，每坪單坪19.8萬元，是新北市最低單價，且「築馨園」此筆交易還非社區新低，2022年有多筆19.3~19.6萬元實價登錄交易，價格相當友善，全社區的每坪單價行情落在19~25萬元。

台北市部分，萬華區環河路段的「安家秀」，與士林區社子地帶的「德林哲里」，2023年也可見每坪單價60.3萬元與62.2萬元親民買賣紀錄，兩社區的單價行情均在6、7字頭；而在新北市金山區的「太川茗園」，以及淡水區新市鎮甫交屋的「名軒海樂地」，去年各有23萬元與25.4萬元交易，社區行情在2、3字頭，都是平價指標。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，這些社區不難想見區域狀況相較蛋白，像新北市的金山區利多發展條件不比他處，近年預售案只有「築馨園」與「太川茗園」兩案，沒有其他預售價碼拉抬，新成屋以每坪單價3字頭為高，整體房市每坪成交均價不到2字頭，平均總價也是不到千萬元，價格上相對親民。

陳炳辰分析，而新北市淡水區的淡海新市鎮，以及台北市北投區復興崗、萬華區環河路段，和士林區的社子島，各有區域外圍、山區地勢、老舊市容等因素，建案區位也在房價上反映，如淡海新市鎮的預售案平均每坪單價在3字頭，而台北市復興崗、社子與萬華的環河快速道路周邊每坪都是6到8字頭，坐落當地新案若非特殊個案，價位均較溫和。

陳炳辰指出，這些社區價碼明顯與雙北市整體區域市場有落差，比價效應之下均刺激出不錯買氣。

據實價登錄網資料顯示，「文藝復興」預售案去年每坪最低單價僅55.5萬元，該交易為低樓層三樓戶。而「築馨園」去年成交的二樓戶，每坪單坪19.8萬元，是新北市最低單價。住展雜誌提供
據實價登錄網資料顯示，「文藝復興」預售案去年每坪最低單價僅55.5萬元，該交易為低樓層三樓戶。而「築馨園」去年成交的二樓戶，每坪單坪19.8萬元，是新北市最低單價。住展雜誌提供

實價登錄 萬華 金山

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