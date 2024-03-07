新北「宏普中央公園」建案共有面積實際縮水600餘坪 公平會重罰

公平會昨天委員會議決議通過，新北建設股份有限公司、宏普建設股份有限公司與海心國際股份有限公司於銷售新北市「宏普中央公園」預售屋過程，因各戶持分總表之共有部分面積揭示內容有所錯誤，致銷售期間提供面積不足、遺漏且錯誤之不完整重要交易資訊予購屋人審閱，且於發現錯誤後，仍持續以錯誤資訊從事交易，為足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，分別處新北建設120萬元罰鍰、宏普建設60萬元罰鍰及海心國際40萬元罰鍰。

公平會表示，預售屋交易金額大，履約事項繁雜，且尚未建造完成，購屋人就所購預售屋事先可取得的資訊相當有限，故預售屋重要交易資訊的揭露，係能增加消費者購屋決定的理性，並從各方面保障消費者，以減少將來的交易糾紛。其中各戶持分總表內容載有預售屋全區各戶之主建物、附屬建物與共有部分之面積及分攤比例，為影響消費者購屋決定之重要交易資訊，不動產業者應以書面充分且完整提供予購屋人審閱，始能審慎評估。

公平會進一步指出，該建案銷售過程雖有提供各戶持分總表予購屋人審閱，惟其揭示之資訊內容，將原本應為「停車使用空間」中預留2,255.94平方公尺的資訊，小數點位置錯置為「225.59平方公尺」，換算坪數後將使車道及其他必要空間之面積約減少600餘坪，有致所揭示予購屋人之共有部分面積不足、遺漏且錯誤之不完整情形，且業者於發現錯誤後，仍持續以錯誤資訊從事交易，後續恐造成地政機關依此錯誤資訊登載停車使用空間面積，而使得已購車位之購屋人於建物所有權狀共有部分面積有短少登記之權益受損情事，並對於其他依法令規定提供正確各戶持分總表之重要交易資訊之同業，亦形成不公平競爭，對整體預售屋市場交易秩序顯有負面效果，屬於足以影響交易秩序的欺罔及顯失公平行為。

公平會呼籲所有不動產業者，在推出預售屋時，應先將重要交易資訊準備充分且完整揭露，如有錯誤應立即更正及說明，使資訊正確透明，再讓消費者好好想清楚訂房、買房，使消費者慎其所選，樂其所住。同時，對不動產業者而言，掌握「締約前資訊揭露」、「不為限制購屋人契約審閱之行為」、「銷售行為有憑有據」、「不誇大」的基本原則，是業者遵法銷售預售屋的不二法門。