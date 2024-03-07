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房價難回頭！台中這3區新案都5字頭、與成屋價差超1倍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北區預售屋與成屋的價差超過1倍，圖為熱鬧的北區一中商圈。記者趙容萱／攝影
台中市北區預售屋與成屋的價差超過1倍，圖為熱鬧的北區一中商圈。記者趙容萱／攝影

住商機構企劃研究室根據實價登錄統計，去年台中預售屋與成屋價差前3名的新案單價都超過5字頭，中區以價差140.1%位居冠，西屯區與北區分別以114.8%與107.5%緊追在後。住商機構中區協理賴萬說，台中重大建設投資不斷，近年新案林立，不乏全國性知名業者搶進，加上碳費拉動成本等因素下，「台中房價很難再走回頭路！」

賴萬認為，中區在三井Lalaport購物中心與捷運藍線話題帶動下，預售屋站穩5字頭，成屋單價20.9萬元，價差近30萬元、140％居冠，但僅少數新案，發展待觀察；亞軍西屯區豪宅林立，土地成本高，又有水湳經貿園區等話題，預售屋單價68萬元，成屋約31.7萬元，價差36.3萬元、114.8％；北區預售55.4萬元，成屋26.7萬元，價差28.7萬元、107.5％，該區因相對低價優勢，在外地買盤支撐下也能拉出高價差。

賴萬表示，推案重鎮北屯區預售屋單價51.2萬元、成屋單價29.6萬元，價差21.5萬元、72.7%，未進前三，推估關鍵在於北屯成屋買方大多喜歡買新案，加上行情已在高檔所致。

東區、新社價差小，與區域近期話題不多息息相關；中科后里園區由於就業需求強勁，帶動后里區房價逐年成長，在穩定的自用盤支撐下，雖然價差不大，長線卻值得期待。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，價差較大的區域，若是在乎機能性，成屋會有較高CP值，想住新房子的民眾可多觀察預售產品。在總價思維下，低總價、高單價的小宅個案成為市場主流，資金往「有話題卻低價」區域轉進的趨勢不變，日後區域之間的話題，對房價加分的效益將會更為明顯。

台中市中區售屋與成屋價差居冠，達140％，但中區預售新案件數少。記者趙容萱／攝影
台中市中區售屋與成屋價差居冠，達140％，但中區預售新案件數少。記者趙容萱／攝影

房價 預售屋

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