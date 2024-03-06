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上緯與 MASSLOAD 共同開發全球首支100%再生材料水壺架

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
上緯與 MASSLOAD 共同開發全球首支100%再生材料水壺架。上緯提供／照
上緯與 MASSLOAD 共同開發全球首支100%再生材料水壺架。上緯提供／照

循環經濟概念股上緯（3708）與台灣品牌 Massload 攜手，成功開發出全球第一支100%再生材料製成的自行車水壺架，將於2024年台北國際自行車展覽會展出。上緯表示，該水壺架由50%上緯再生碳纖維混煉50%再生尼龍製成母粒射出製成，實現產品的低碳排目標，預計於今年第1季投入量產。

上緯指出，與 Massload 攜手開發100%再生材料自行車部件，經過一年反覆測試與驗證，成功開發出全球第一支100%再生材料製成的自行車水壺架。將於2024年台北國際自行車展覽會（TAIEPI CYCLE）於 Massload 攤位展出。Massload 多年供應全球自行車品牌廠部件，已有許多國際品牌表示興趣，會是今年 TAIEPI CYCLE 展一大亮點產品。

上緯近幾年積極推廣循環再生材料，除了可回收熱固性樹脂 EzCiclo，也回收廢棄風電碳板及廠內邊角料，使用 CleaVER 降解液分離出的再生碳纖維可經過加工再利用；上緯的再生碳纖維於去年 7 月獲得全球首張 GRS 認證 100％再生碳纖維，今年 2 月又取得 ISO 14067 證書，證明其碳排量僅 1.689kgCO₂ e/KG，相比於全新碳纖維碳排量 55.18kgCO₂ e/KG，足足降低 97%碳排量。

為實現全球2050 年淨零碳排放，所有產業都投入低碳材料開發，上緯與 Massload 對此有共同目標，堅信技術發展必須兼顧環境保護，以實現人類與環境和諧永續生存。未來，上緯與 Massload 會持續合作投入開發和生產創新材料。

上緯 自行車

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