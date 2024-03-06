BMW拚「汽車虛擬雙生」 攜手達梭3D平台加速開發流程

達梭系統（Dassault Systèmes）（巴黎泛歐證券交易所：FR0014003TT8, DSY.PA）與BMW集團日前宣佈建立長期策略合作夥伴關係，雙方將以達梭系統3DEXPERIENCE平台為核心，共同開發BMW集團未來工程平台。BMW集團多個工程學科超過17000名員工將借助3DEXPERIENCE平台的強大功能，加速所有車輛從構思到生產的開發過程。

當前汽車產業透過永續移動解決方案和先進技術加速產品的上市進程，成為差異化競爭的有利因素。達梭系統與BMW集團雙強聯手的合作關係，印證3DEXPERIENCE平台在幫助企業加快產品交付流程發揮的重要作用。

3DEXPERIENCE平台虛擬雙生體驗（virtual twin experience）不僅簡化整個企業範圍內的協作，並提供資料驅動的方法，幫助汽車製造商管理在車輛智慧互聯、自動駕駛等工程領域中面臨的指數級複雜性。

BMW集團研發部門流程、數位化、治理創意實施副總裁Julien Hohenstein表示：「我們唯有透過數位化思維、互聯工作和整合資料，才能最佳化我們的工程流程。對於BMW集團來說，3DEXPERIENCE平台將幫助我們在流程中達到更高的品質水準。」

藉由3DEXPERIENCE平台作為BMW集團未來產品開發環境的核心，BMW集團所有的工程學科都將在一個汽車虛擬雙生模型上通力合作，該模型可以根據每款車型的不同配置進行實時、一體化的資料反覆運算。相關團隊可以更輕鬆地重複使用組件，掌握車輛變體的複雜性，並縮短從工程開發到製造投產的週期時間。此外，BMW集團將可以從現有的IT解決方案中無縫遷移資料，並將其工程平台擴展至建模和模擬等其他學科。

達梭系統與BMW集團的策略合作夥伴關係代表雙方的長期合作進入全新階段，數十年來，兩家企業完美整合各自的知識和專業技術，在生產計畫與排程、零組件設計和生產效率等領域進一步推動技術創新。

達梭系統汽車與交通運輸產業副總裁 Laurence Montanari 表示：「BMW集團和達梭系統都是技術驅動型（technology-driven）企業，雙方正攜手步入共同創新的新時代，以提供業界最佳的產品。借助3DEXPERIENCE平台，BMW集團可以重新思考工程開發流程，為客戶提供最具個性化和永續的體驗。」