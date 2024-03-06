和泰車 1.81億元入股U-POWER　

多元能源汽車市場的快速發展與需求增長，為實現提供車主最佳充電體驗的目標，和泰汽車宣布，將以1.81億元，取得U-POWER旭電馳科研10%普通股股權，進而確保雙方策略夥伴維繫。

和泰車表示，電動車在台灣汽車市場的佔比從2022年3.7%成長到2023年5.2%，提供高效便捷的充電服務對電動車車主至關重要，為讓其擁有最佳的充電體驗，因此積極加強與充電站營運商的合作關係，也企圖與各營運商商討策略，展開商業結盟，確保充電站的覆蓋率和服務水準，進而滿足市場需求。

和泰車指出，去年在車主App-My Toyota以及Lexus plus導入由興聯科技推出全台首創開放性的「OpenHub充電漫遊服務」，為旗下電動車主提供更便捷、無壓力的充電體驗；使用者可透過單一App，界接多方充電服務，目前市面上大型充電站營運商，例如U-POWER、華城EVALUE、iCharging、Noodoe、Acon-eco、EVRun等都已串接於「OpenHub充電漫遊服務」上，減少車主必須下載多款充電App的繁複動作。

和泰車表示，身為移動服務領導者，未來將持續投入資源，與市場上具競爭力的充電站營運商發展合作關係，讓每位電動車車主都能享受更加舒適和無憂的行車移動體驗。

和泰車也說，身為OpenHub充電漫遊服務平台開發商角色的興聯科技，也將積極尋找與各家充電站營運商的合作機會，為台灣的電動車主帶來更美好的出行體驗，推動充電站服務產業的未來發展。