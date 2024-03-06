迎植樹月 林業及自然保育署新竹分署贈苗 邀民眾「一起集點樹」

林業及自然保育署新竹分署號召民眾今年植樹月「一起集點樹」，昨（5）日在新竹分署及各工作站同步贈苗，共贈送出6,700多株臺灣原生植物。今年植樹月新竹分署與各地方政府、社區部落及公司團體合作安排至少30場次的植樹贈苗活動，包括 3月12日植樹節當天，新竹分署在轄內的內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區也有入園贈苗活動。當日購票入園的民眾即可獲贈臺灣原生樹苗1株（贈完為止）。另外，3月10日下午2點在新竹巨城購物中心、3月30日在新竹大遠百1樓陽光廣場也有贈苗活動。

林業及自然保育署新竹分署表示，今年贈苗活動贈送的苗木，有烏來杜鵑、山黃梔、山櫻花、田代氏石斑木，都是能觀花及觀葉的原生觀賞性灌喬木。贈蘋苗現場也進行臺灣原生苗的介紹、民眾有相關種樹問題現場可由樹醫生提供解答，反應相當熱絡。各工作站贈送出臺灣原生植物苗木，各地活動現場除贈苗外野進行防火、保育、防盜伐等林業宣導，透過現場解說及有獎徵答等方式與民眾互動。贈苗活動以發票兌換苗木，所募得的發票，新竹分署將全數捐贈創世基金會，為公益盡一份心力。