2024台北國際自行車展今日舉行 聚焦新創及永續

全球自行車產業最具指標地位之一的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)3月6日至3月9日在南港一、二館盛大舉行，共吸引國內外950名業者參展，使用3,500個攤位，展覽規模已較去年成長近15%，相較疫前也成長5%。國際知名品牌大廠包括美利達（9914）(MERIDA)、巨大（9921）(GIANT)、桂盟（5306）(KMC)及速聯(SRAM)、SHIMANO等皆共襄盛舉。今年展會以微型移動、綠色實踐、創新與新創、騎行文化與生活等四大主題為主軸策畫，展示完整產業鏈，並呼應全球淨零浪潮的永續議題，推出多元活動。

外貿協會副秘書長邱揮立表示，台灣自行車產業2023年全年整車及零件出口量及出口值因受庫存調節影響而有衰退，然而產業人士大多預測最壞的狀況已過，今年下半年開始庫存消化預期可告一段落，由於自行車產業符合全球永續減碳及健康樂活的趨勢及風潮，未來產業仍可望持續成長。今年展覽有來自全球超過70國3千名的國際買主的預先登記參觀，有望可帶動全年產業景氣及商機。

搭配展覽所舉辦的「台北國際自行車展創新設計獎TAIPEI CYCLE d&i awards」邁入第12屆，共有來自八國共47件得獎作品，其中五件產品獲選為金質獎、各一件分別獲得新創企業獎及綠色永續獎。觀察今年得獎作品，可以觀察到自行車業者更積極的投入永續設計及環保材料的導入，例如，今年綠色永續獎得主義大利自行車胎品牌Vittoria，以其車胎有高達92%的材料採用再生材質製造，並在碳中和認證工廠中製造完成而獲得評審青睞。此外，也可見台灣資通訊業者跨域有成，包括宏碁（2353）Acer旗下的倚天酷碁所開發的AI騎行應用程式ebiiGO，及台達電（2308）Delta所開發的E-Bike中置馬達，今年的雙雙獲獎，可望吸引更多資通訊業者加入自行車產業生態系。

TAIPEI CYCLE今年也首度與創新生態圈夥伴 Anchor Taiwan攜手合作，啟動「Bike Venture」計畫，經過全球徵件選出來自八個國家及地區共10組新創團隊展出，展出亮點包括: B2B 電動自行車車隊管理系統、數位化供應鏈整合平台，遠距視訊售後服務平台及可一鍵轉換為電動自行車的電子驅動系統等以數位化及軟體服務為核心的創新產品，可為自行車產品注入新生命，帶動產業數位及電子化的革新。Bike Venture計畫系列活動還包括 : Bike Venture Summit國際創新論壇、創新展區新創發表與產業交流及國際創新沙龍等精彩活動，提供全球業界領袖、投資人和新創鏈結的寶貴機會。其中Bike Venture創新論壇與國際沙龍將邀請巨大集團董事長杜綉珍、Yamaha Motor Ventures執行長Kei Onishi、KMC Global總經理Deborah Wu等針對企業創新創投、國際商務拓展與科技新創趨勢進行深度產業分享。

今年展覽同時深入永續議題，展覽第二日的永續新騎點論壇，邀請到國內外的自行車指標組織及企業專家代表探討永續如何驅動自行車行業的下一波產業革命，講師陣容包括Cycling Industries Europe執行長及英國知名自行車服飾配件品牌Rapha的永續部門主管; 今年展覽更首創設計Green Map永續地圖，地圖上分成綠色製造、綠色產品創新及企業永續實踐等三條路線，標記在產品製造、設計及企業經營管理上，積極落實永續減碳精神的參展企業。共有68家企業收錄在今年的Green Map中，不僅可擴大綠色永續精神的宣導，也方便參觀者查找相關業者。

其他精彩活動還包括「TAIPEI CYCLE Workshop」討論話題包括自行車行業財務風險管理、運動行銷、設計驗證、單車馬球及單車人料理等多元議題、「E-cycling Pavilion」展示自行車3D擬真路線騎行軟體、智能訓練台、爬坡模擬器及騎乘體驗系統等，並將辦理企業挑戰賽及Cycle Girls女性車友挑戰賽等精彩活動。