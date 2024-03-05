台鋼集團媒體版圖再下一城 今年再掌握網路新聞菱傳媒

台鋼集團進取媒體版圖再下一城，繼去年取得民報後，今年再掌握網路新聞菱傳媒。

根據公開資訊，菱傳媒的控股公司尚同傳媒資訊在今年1月10日，董事長施威全、二名董事以及一名監察人都變更為榮剛（5009）投資的法人代表擔任，台鋼集團布局更趨多元，並曾在2022年被評為台灣百大集團。

台鋼集團目前已成為涵蓋4大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，在國內外有17家股票掛牌公司。

鋼鐵部分，是全球布局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下有慶欣欣、春雨、榮剛、久陽與精剛等五大次集團，包含春雨、久陽、榮剛、精剛、沛波與春日機械等上市櫃公司。

網通方面有友訊與易通圓二個次集團，擁有全球通路與6家股票掛牌公司，包括友訊、友勁、易通展、力新、聯光通以及印度掛牌的DLINKINDIA。

健康運動方面，涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、餐飲、演藝文創與運動賽事等，同時擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wing Stars」啦啦隊的事業。

健康運動集團旗下的股票掛牌公司有加捷生醫、燦星旅、元勝與桂田文創等，在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯。