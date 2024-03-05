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古典打扮穿著漢服看戲 現在遊淡水這樣玩正夯

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
淡水漁人碼頭「Show233魚藏文化館」4月6日舉辦「古風遊淡水，著漢服觀折子戲」扮裝體驗活動。圖/秀233自助畫室、林慧菁提供
淡水漁人碼頭「Show233魚藏文化館」4月6日舉辦「古風遊淡水，著漢服觀折子戲」扮裝體驗活動。圖/秀233自助畫室、林慧菁提供

到日本、韓國旅遊時，常參與穿和服或韓服的扮裝拍美照活動 ，遊客們藉由打扮融入當地文化、留下倩影，台灣此類的扮裝體驗風氣也愈來愈盛，電玩展與捷運圓山站花博公園是Coser們聚會交流的場所。

4月6日周六下午在淡水漁人碼頭，Show 233魚藏文化館、小義子漢服共同舉辦「義show 妮古風遊淡水-漢服活動」，著古風漢服遊淡水古蹟，同時間並有繪畫活動，地點在漁人碼頭情人橋旁的Show233魚藏文化館（淡水區觀海路199號旁，洽詢電話02-2805-2471），時間從中午12點到晚上7點。

秀233自助畫室執行長顏艾玨說明，活動內容有三項，除了穿著古風漢服逛遊淡水，參與民眾在四個地點進行拍照，集滿四張後發文打卡地標，終點可以到「小義子漢服」換精美小禮物 。當天穿漢服到畫室一館或二館拍照打卡tag小義子漢服、show 233自助畫室，可現場換一杯飲料。

第二個活動是「繪畫show」，參與扮裝者當日可在show233（一店/文化館）彩繪，現場會準備狐狸面具、燈籠繪畫、雨傘等等素材。還可租借漢服搭配古風髮型、底妝服務。

第三個活動是，當天下午3點半在魚藏文化館前，由二位熱愛歌仔戲的素人謝帥與搭檔林慧菁，演出一場15分鐘的折子戲「 益春留傘新編」，歡迎前來免費看戲，自由打賞。

「小義子漢服」致力於推廣中國傳統漢服的美學，結合傳統中國絲綢與現代剪裁製衣技術，全力支持正統純手工製衣。林慧菁與謝帥現為「道生福音歌仔戲團」的團長及副團長，工作之餘學習歌仔戲、黃梅調與福音歌仔戲，曾受邀為中華國際身心障礙者協會在中正紀念堂義演。

歌仔戲 漁人碼頭

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