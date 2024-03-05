高林JS誠品生活松菸店全新開幕 打造選貨店理想樣貌
高林（2906）時尚品牌JOURNAL STANDARD誠品生活松菸專門店近期全新開幕，延續JS誠品信義店精緻完美，全新形象推出的JS「誠品生活松菸店」與日本同步設計、裝潢，同時結合「松菸文創園區」的懷舊新妝，打造選貨店理想的樣貌，在獨特的氛圍裡享受購物的樂趣。
日本BAYCREW'S集團知名選貨品牌JOURNAL STANDARD於1997年創立，該品牌「時髦的準則」特色在選品界占有舉足輕重的地位。秉持日系美學，以美式復古風格為主，設計融入世界各國潮流元素，並以選貨店方式精緻呈現經典傳統與流行時尚的獨特格調，是時髦男女必逛的品牌。
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