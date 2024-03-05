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比海運更快、比空運更經濟 聯邦快遞推出拼櫃貨物優先快遞服務

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞與FedEx Logistics推出拼櫃貨物優先快遞服務，透過整合海運與陸運運輸網路，改變亞太至中東地區國貿規則。聯邦快遞提供
聯邦快遞與FedEx Logistics推出拼櫃貨物優先快遞服務，透過整合海運與陸運運輸網路，改變亞太至中東地區國貿規則。聯邦快遞提供

聯邦快遞與FedEx Logistics宣布推出全新的聯邦快遞拼櫃貨物優先快遞服務，提供港口到門和戶到戶的清關解決方案。該服務結合時效性與經濟性，並提供全新效率標準。透過整合海運和陸運網絡，靈活連結亞太和中東地區主要市場。

海灣地區各經濟體希望加強與全球成長最快地區之間的連結，預計至2030年海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）與亞洲地區的貿易額將增長至5,780億美元。 聯邦快遞拼櫃貨物優先快遞服務旨在協助這兩個活躍地區之間日益重要的貿易關係。

FedEx Logistics亞洲、中東和非洲地區副總裁Edward Hui表示：「聯邦快遞拼櫃貨物優先快遞服務不僅是一項物流解決方案，更重新定義亞太和中東地區雙邊貿易的方式。FedEx Logistics創新驅動的企業文化正是這項服務的核心，為客戶簡化運輸流程，更提供策略應變解決方案，協助客戶應對迅速變化的『亞太地區與中間走廊』貿易狀態。而這要求在全球貿易重要環節中超越期望的預測及應變能力。在此情況下，海運貿易至關重要，它仍然是貨物流動的重要動脈，促進跨洲之間的經濟增長及連通性」。

聯邦快遞中東和非洲地區業務副總裁Taarek Hinedi表示：「聯邦快遞中東公路網絡是這項策略性整合聯運服務不可或缺的重要組成之一，為亞太地區透過海運向阿拉伯聯合大公國出貨的企業提供到中東地區主要市場的無縫再配送服務。這項『海運-公路』解決方案將透過聯邦快遞廣大的網絡，優化成本、時間和便利性。聯邦快遞的承諾並不僅限於運輸，我們正協助企業提升其運輸策略，使其因應不斷變化的全球貿易景氣」。

聯邦快遞拼櫃貨物優先快遞服務為企業提供依其特殊需求量身定制的解決方案，無論其優先考慮更快速的運輸時間，或更經濟的運輸成本。 透過與聯邦快遞的單點聯繫，企業可簡化其運輸操作，避免在多個貨運代理間進行複雜的溝通工作。此外，該解決方案的端對端追蹤可實現從港口到入口站的全程監控，提高效率和透明度。

此「海運-公路」解決方案可望將亞太地區至中東地區國家的運輸時間縮短八至十天，並提供清關服務，旨在協助企業優化運輸速度、效率和成本。

中東 景氣 非洲

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