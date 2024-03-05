HIVEX啟用日本跨境反掃 前4日交易總額暴增17倍

HIVEX於今年2月29日啟用日本跨境反掃功能，HIVEX表示，此次反掃服務上線，是PayPay首次開放所有通路給其他支付業者使用，也是HIVEX的里程碑，而國內支付用戶更是全球首批享受到這一便利體驗的旅客。

根據HIVEX統計，2月29日至3月3日間，街口支付、全支付及玉山錢包3家電支通過HIVEX進行交易的比數及金額大幅上升，與去年10月上線首4日相比，交易頻次增加13倍，交易總額也大幅提升逾17倍。

HIVEX平台由TBCAsoft營運，目前PayPay通路已全數開放，且未來增加的通路也都會開放使用，支付據點上看千萬。TBCA創辦人吳陵指出，PayPay為日本市占率最高的掃碼支付業者，國內業者要單獨談下其所有通路其時有難度，不過透過HIVEX平台，則實現了這個目標。

此次開放反掃後，商家的特色相較上一波正掃更加普及，使用場域將擴及知名商店、便利商店，藥妝店，電器行，連鎖商店以及各種大型賣場。此外，觀光客經常造訪的大城市也是反掃的主要據點，這次上線預測將帶來倍數成長的交易量，提供給商戶及消費者更多的商機及便利性。

目前3家電支業者均以上線赴日支付，街口先前便曾表示，增加PayPay通路後，赴日支付交易額屢創新高、玉山Wallet也有不俗表現，而最晚上線的全支付則指出，雖然2月29日才正式登陸日本，上線時日尚短，不過預期能有不錯的表現。

至於HIVEX接下來要往哪個國家發展？吳陵表示，應該還是以亞洲國家為主，除了找到合作夥伴外，也還有兩地法遵及取得兩地監管機關許可等關卡需要突破。技術方面反而不成問題，只要取得許可並確定符合法規，6至8周內便可完成系統串接。