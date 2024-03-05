存到300萬能買房嗎？這三縣市買一房有找

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點七都中古屋各房數總價中位數，台中以南的三大都會區，近一年一房總價中位數都在300萬元內，價格十分親民，而桃園、台中3房竟然也只要1,000萬元內就能入手。

觀察近一年七都各房數的總價中位數，台中、台南、高雄這三縣市的一房總價中位數竟然都在300萬元內，台南甚至只要220萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，根據實價登錄資料來看，台中近一年一房總價中位數為270萬元，且大部分的交易都落在台中房市核心地帶，像是台中舊市區，如中區、北屯區、西屯區等生活機能良好的區域。適合想在台中置產，但是預算有限的小資族或單身族群。

至於台南市和高雄市的一房產品，總價中位數也分別只要220萬元和258萬元。

陳金萍表示，根據實價登錄資料，台南這些220萬元以下的一房產品，不少都位於當地相當繁華區域，例如中西區、安平區、東區等。

高雄近一年一房總價中位數則為258萬元，且在258萬元以下的物件，就有超過三成比例的交易是位於三民區、楠梓區、鳳山區這三個市中心區。綜看總價中位數數據，台中以南的三大都會區，都能以不到300萬的親民價格讓消費者一圓買房夢。

至於三房產品，桃園和台中預算千萬內也有機會購得。

陳金萍表示，根據實價登錄資料，桃園近一年三房總價中位數為916萬元，且能入主蛋黃區如中壢區、桃園區和楊梅區等，對於首購族群而言相當具吸引力。在 TPASS 上路後，「北北基桃生活圈」逐漸成形，不少雙北購屋族群也開始往桃園一帶購屋，為當地房市增添不小動能。

台中市的三房產品，總價中位數為950萬元。陳金萍說明，台中這些總價950萬元以下的物件，交易量最大的落在北屯區和北區，這兩區屬台中核心區域，交通和生活機能良好。在台中能以千萬內的預算買到3房，也很適合新婚夫妻或是換屋族入手。