新北去年第四季預售屋統計 總價量三重區連五季奪冠

房市話題持續引發討論，新北去年第四季預售屋實價登錄統計出爐，共計揭露5691件，總成交金額1064.7億元；受到指標性個案影響，加上交通、區位等條件優勢下，統計全市總交易量及成交金額分別增加35.8%、40.1%。其中三重區申報件數1651件、成交總金額334.2億元，皆為全市之冠，已連五季奪冠。

新北地政局地價科長蕭湘君說明，分析去年第四季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元占比近57.9%為最高，總價以1500至2000萬元為主流，占比約35%；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40至50萬元，占比近33%，總價以1000至1500萬元為主，占比近44%。

分析交易熱絡行政區，成交均價以板橋區居首；另與前季相比，新莊區本季成交均價上漲9.3%，主要是因為新莊副都心、頭前重劃區內有大批預售屋成交案例。

蕭湘君指出，板橋區、新店區、三重區、中和區及新莊區，每坪單價63.2萬元至72.3萬元，其次土城區、泰山區、林口區成交均價每坪50.2萬元至59.0萬元，最後則為淡水區每坪成交均價37.5萬元。

此外，主流產品以3房2廳2衛為大宗，該類建物面積多為42至54坪，平均總價新店區2956萬元最高，三重區、中和區、板橋區、新莊區、土城區及泰山區次之，介於2258至2887萬元間，最後林口區、淡水區則分別為1910萬元、1491萬元。

蕭湘君提到，去年第四季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報26件，較上季減少36.6%，總戶數3735戶則較上季減少32.3%，其中委託不動產代銷業銷售計20件，占約76.9%，代銷總金額為496億元，較上季金額減少32.7%。