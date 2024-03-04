北市都更第8箭「575專案計畫」海砂屋公辦都更降門檻新制即刻實施

台北市都更政策再射一箭，台北市長蔣萬安於今日召開記者會公告實施「台北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，推出「列管我就幫！」、「過半即進場！」兩大亮點服務，針對海砂屋重建機制新增「公辦都更」方式，只要是經北市列管須拆除重建的高氯離子混凝土建築物，都更意願整合超過50%，不論基地大小，公辦都更臺北隊立即投入資源，以專案方式提供建築及財務的快速試算，協助儘速重建，目前列管之33案可立即適用。

為協助高氯離子混凝土建築物快速重建，台北市都更第八箭「談北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」(575專案計畫)正式啟動，只要經北市列管屬「須拆除重建」之高氯離子混凝土建築物，整合第一階段都更意願超過50%，且尚未辦理自辦公聽會，即可申請專案參與公辦都更，第二階段由北市府聯合民間技術團隊就迅行劃定更新地區範圍快速提供建築、財務草案，並辦理說明會向社區說明，經意願調查達75%即可進入第三階段啟動公開評選實施者作業，由實施者擬具事業計畫及取得住戶同意，並協助後續都市更新事業計畫報核及重建工作。

蔣萬安表示，海砂屋之建物裂損、鋼筋鏽蝕等損害通常具有不可逆性，時常會出現天花板水泥無預警掉落、陽台圍籬墜落等意外，造成住戶及行人生命安全受到威脅，再加上極端氣候及地震等天然災害加劇，加速重建海砂屋刻不容緩。北市府針對海砂屋已有鑑定補助、列管裁罰、補助拆除、重建放寬容積及迅行劃定更新地區、都更加速審議等協助方式，再增加都更第八箭海砂屋更新重建「公辦都更」管道，讓住戶早日入住耐災宜居的嶄新家園。