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富蘭克林證券投顧：新興市場成長動能具韌性 亞洲將為主要動力來源

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新興股市於連五周上漲後漲勢暫歇，各國股市漲跌互見。過去一周摩根士丹利新興市場指數下跌0.66%、新興市場小型企業指數下跌0.31%、亞洲不含日本指數下跌0.74%、亞洲不含日本小型企業指數下跌0.62%、拉丁美洲指數下跌0.51%、東歐指數下跌2.33%。富蘭克林證券投顧表示，新興市場成長動能具韌性，亞洲將為主要動力來源。

富蘭克林證券投顧表示，中國大陸一年一度的政協與人大兩會將分別於3月4日與5日召開，兩會期間將發布包含一系列經濟目標與政策重點的2024年政府工作報告及財政預算報告，投資人期待見到更強而有力的刺激政策細節，若要釋出明確的促成長訊號，官方可能須將今年度經濟成長率目標定在5%左右或甚至更高水準、赤字率拉高，並透過專項債券加大借款，若否，可能導致投資人失望性賣壓。摩根士丹利 1月31日認為，提振股市的措施要能發揮效用，根本上需要靠推動經濟通貨再膨脹，如要儘快走出當前通縮困境，評估中國官方需要在這兩年推出至少人民幣7兆元的刺激政策。

富蘭克林證券投顧表示，印度將於4、5月舉行國會大選，一般預期莫迪總理所屬人民黨將取得勝選，莫迪有望續任總理，投資人對印度抱持很大好感同時期望也高，選後政策執行是建立投資人信心及外國直接投資的關鍵。過去經驗顯示印度GDP與企業獲利成長相關性高，突顯印度企業往往能將本國經濟成長轉化為企業獲利，即便印度股市評價水準偏高，但強勁的企業獲利成長仍有望推動股價續揚。

印度

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