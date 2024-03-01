美食外送一統江湖？傳台灣foodpanda賣給Uber Eats 雙方都出聲了

總部位於柏林的foodpanda母公司Delivery Hero計畫把台灣事業出售給Uber Eats的交易談判，已經暫時破裂；台灣foodpanda聲明則回應，這是市場傳言，並無所悉。台灣Uber Eats也表示無法回應。

台灣foodpanda發表聲明回應稱，「foodpanda台灣對於這項市場傳言並無所悉。foodpanda在台營運穩健，為市占第一的外送品牌且穩定增長中我們將持續精進，專注於為消費者及合作夥伴提供各項優質、便利的生活服務。」