台大被超車！104《大學品牌力》評比，成大居首 前十名唯一私校出爐

學測成績公布，12萬名考生如何選大學？104人力銀行今日發布《大學品牌力》報告，用十大指標：知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、論文力評比國內百所大學。

總排名由成大居首，前十名依序還有陽交、臺、清、臺科、政、北科、中央、輔大、中山，輔大是唯一進榜前十名的私校；18學群表現，頂大霸榜工程、資訊、數理化、生命科學學群，建築與設計、社會與心理、法政、財經、大眾傳播學群，商管文組私校靠特色突圍。

挑選大學，看單一指標怕掛一漏萬怎麼辦？104人力銀行首度結合23萬筆求職者資料、近千份企業問卷、教育部及國家圖書館的公開資訊，用知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、論文力十大指標，完成120所國內大學的《大學品牌力》評比。

104先將各校單一指標的原始數值由高到低排序，再依常態分布百分比統計表的七等級配分，逐一計算十大指標得分，最後再依照企業重視十大指標的程度加權，完成各大學的品牌力分數。104人力銀行發表《大學品牌力》評比，同時邀請臺科大副校長劉志成、北科大副校長楊重光、以及輔大校長藍易振、學術副校長王英洲(臨床心理系教授)等教育專家分享辦校方針。

十大指標綜合評比，104人力銀行職涯教育長王榮春表示，TOP 20已是120所大學的前1/6強。高居前4名的成大、陽交大、臺大、清大加權總分都超過67.6分(滿分70分)，彼此差距不到1分，頂大依舊是大學評比的常勝軍；同時擠進前十的還有臺科大(5)、政大(6)、北科大(7)，中央(8)、輔大(9)、中山(10)；前20名陸續出現老牌私校。

細看十大指標的前五名學校，104人力銀行職涯教育長王榮春分析，臺大一舉摘下六冠最強：知名度、職務能力、未來能力、學群力、校友薪資與研發力；陽交大進榜最多，十指標全數擠進前5；清大、政大、臺科大至少有五個指標進榜。

各校表現上，成大在校友薪資、研發力、論文力見長，政大以校友薪資、國際力領先，中山性格優勢受肯定，北科、臺科高居產學力雙傑，展現科大業界接軌硬實力。

若不分學校體系，18學群哪間學校在企業心目中最具品牌力？王榮春表示，工程、資通訊、數理化、生命科學等理工類學群頂大霸榜，地球與環境中央TOP 2擁有全台唯一地科院，生物資源學群中興生科院有3個研究(發)中心全台少見，靠獨特性突圍；大眾傳播、建築與設計、法政、財經、等商管社科文組學群私校有優勢，世新以傳播立校、實踐擁有全臺第一個服裝設計系、東吳在財經、法律業界人脈豐，靠傳統好口碑受青睞。

104人力銀行除了發布《大學品牌力》外，也提供「104落點分析」(https://tw104.pse.is/5lysn7)免費服務，輸入個人學測成績，可精準分析落點，同時用興趣類型幫助學生評估該科系是否適合自己。