台塑新智能校園徵才開跑 2024年擴大招募近700名菁英

台塑新智能推動新能源多角化佈局，重大建設彰濱電芯廠今年即將完工、配合海內外事業延伸擴展，2024年菁英人才需求激增，3月起將在台塑企業帶領下參加台大等14所大專院校之校園徵才博覽會，預計招募將近700名人才，包括研發、管理、工程、業務、生產等五大領域職缺，向全台有志於新能源產業的青年招手。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，在2050年碳中和目標帶動下，儲能、電動車等新能源發展是目前全球最熱門議題，更牢牢牽動未來幾十年世界產業趨勢、甚至千百年後的人類生活型態及地球環境變化，是深具意義且能發揮影響力的事業；台塑新智能扎根新能源 產業累積多年實力，如今正是大舉衝刺擴張的關鍵時刻，加入台塑新智能就等於加入全球最重要的潮流。

王瑞瑜指出，台塑新智能2022年成立後即從台塑企業及業界徵集許多能人強者，為公司奠定了堅固的營運基礎，但新能源產業特性是充滿想像力、勇於追求進步，絕非一成不變，因此現階段特別歡迎 社會新鮮人、青年學子成為台塑新智能的夥伴，這裡擁有成熟穩定的工作環境，提供無限的創新發揮空間，能夠追求個人成長與職涯發展，還可以與公司共同實踐讓社會環境更美好的信念。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，台塑新智能2月25日曾在台大校園舉辦的全國化學產業博覽會設攤徵才，當天湧入許多學生表達高度 興趣及詢問職缺機會，可見新能源產業近年已成為青年學子的求職熱門選擇。台塑新智能投資全台最大的磷酸鋰鐵電芯廠將於今年完工，並與學界合作投入固態電池、微藻碳捕捉等新興科技，也規劃電池回收產線以落實永續責任，新能源版圖既廣且深，於創新研發、經營管理、工程技術、業務拓展、製程生產等方面人才需求都持續 在增長當中。

台塑企業今年獲社會評選為夢幻轉職企業第一名，也多次獲選為幸福企業，員工平均年薪超過百萬元。台塑新智能今年在台塑企業領軍下將參加14場校園徵才博覽會，第一站3月2日從台大開跑，接著是成大、清大、陽明交大、中央、中正、中山、中興、台科、北科、雲科、虎科，以及台塑企業創辦的明志科大及長庚大學，同時舉辦各校徵才說明會。