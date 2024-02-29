馳諾瓦展2024日本國際智慧電網技術 搶攻日本市場

飛宏（2457）旗下馳諾瓦科技重視日本電動車市場與政策，積極參與日本國際智慧電網技術商展 INT‘L Smart Grid Expo 2024。面對日本地域狹小、人口密集、駐車空間有限的現狀，推出Novae Power解決方案，以解決商業場域中有限空間下的多車充電需求。

此外，考慮到日本家用充儲一體化充電的趨勢，馳諾瓦在會中展示符合日本市場需求的V2H解決方案，並提出商用高功率V2X充儲電設備，展現馳諾瓦已全面布局日本電動車應用市場。

因應全球電動車市場發展，日本政府除設定2030年前達30萬座EV充電樁目標，在地產業更因應其都市區域地狹人稠的空間，發展出節省空間的Novae Power解決方案，並首次在日本國際智慧電網技術商展 INT‘L Smart Grid Expo 2024展出現行量產產品並亮相V2X研發成果與解決方案。

馳諾瓦除引進現行量產商品AW 6kW AC 交流充電設備、180kW DC 直流充電設備等，以滿足當地充電站極速充電需求外，更依據日本駐車空間有限的特性推出Novae Power解決方案，以分體式充電樁服務模組，提供減少地面空間、快速操作一掃即充的全新使用體驗，滿足地狹人稠條件下，物流、碼頭、車隊、商場、加油站等商務場域的充電需求，積極布局與深耕日本充電設備市場。更企圖搶進日本家用充儲一體化及全球充電市場的產業趨勢，先行導入滿足市場普遍規格的V2H解決方案與領先全球的V2X技術。

馳諾瓦科技董事長林飛宏表示，馳諾瓦持續布局全電動車發展商機，除了面對台灣電網脆弱的挑戰，持續研發V2X雙向充電技術，反饋電網提供電力，作為舒緩用電尖峰的方法外，在海外市場也看好日本充電樁市場10年內成長2倍目標，陸續引入滿足該市場極速充電需求之現行產品馳諾瓦陸續引入滿足該市場極速充電需求之現行產品，更因應日本場域有限的挑戰推出Novae Power解決方案，節省傳統槍櫃空間，滿足有限空間中商務車隊的多車充電需求。