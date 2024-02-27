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博晟新竹工廠獲衛福部QMS查廠通過 將量產軟骨再生產品

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

博晟（6733）27日公告，衛福部今日前往新竹工廠執行國產醫療器材品質管理系統準則（QMS）實地查廠作業，於同日完成查核，結果無重大缺失，博晟後續將依照建議完成改善項目。

博晟生醫去年每股淨損1.3元，較2022年虧損收斂27.3%，今年1月營收1,162.3萬元，年增199.2％，營收主要來自銷售醫療器材、保健食品及抗生素之收入。法人預期今年度隨醫學中心將陸續完成產品進院，年營收將持續逐月成長。

博晟生醫表示，新建的湖口工廠廠房面積近500坪，廠區設有1萬級與10萬級無塵室，符合ISO13485及QMS等管理規範。博晟是少數具備有高階醫療器材研究發展、臨床試驗、生產製造、到進院銷售完整能力的廠商，有利於協助合作夥伴從產品概念發想時即導入製造、取證及取價觀念，以便將來順利取證及銷售，並透過既有通路協助改良產品設計並加速產品出貨。

博晟董事長陳德禮表示，博晟於2022年第4季經董事會決議自行設廠，並於去年度完成自有廠房建置，自建工廠的短期目標為穩定軟骨再生產品「愛膝康」生產製造的供應能力，避免未來因為更換代工廠導致的供貨風險。

陳德禮表示，這座廠房中期將透過生產製造技術的提升，進一步發展委託開發製造（CDMO）業務，貢獻公司新的營收來源，以加速達成現金流兩平；長期規劃在愛膝康國際授權成功後，除了授權收入及權利金收入外，公司可持續性的獲取製造收入。

博晟董事會也於近期通過私募案，冀望引進對未來營運能產生直接或間接助益之策略性投資人，加速產品研發及取證上市。財務長趙叔威表示，私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

營收 醫療器材

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