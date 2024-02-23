三環六線新進展 汐東線、淡海輕軌二期市都委會審議通過
新北市政府建構三環六線捷運路網，串連北北基桃都會生活圈，以期提升公共交通便利性及促進城市發展，分別2018年淡海輕軌綠山線、2019年新北環狀線、2020年淡海輕軌第一期藍海線以及2022年安坑輕軌陸續通車，為新北市境內五個行政區的交通接駁，帶來新的改變。為此，新北市持續推動捷運汐東線及淡海輕軌二期都市計畫作業，取得相應土地以利後續推動工程進行。
捷運汐東線規劃串連北北基交通廊帶，於汐止區內設置五座高架車站及一座機廠，其中配合地區發展，規劃變更為三處捷運開發區及七處捷運系統用地。自2023年1月11日起公開展覽，為改善地區交通及提升環境品質，經新北市都委會專案小組多次討論，預計於捷運機廠範圍內規劃12公尺環廠道路，並規劃併同開闢南北向計畫道路，同時提供更多元化開放空間，以確保計畫符合地方期待。
淡海輕軌則是以提供淡海新市鎮綠色、低碳及便利的聯外大眾運輸，以及改善淡水既有發展區的交通壅塞情況、提升淡水地區的觀光遊憩品質為目標。第一期分別於2018、2020年通車，第二期則將與藍海線一期銜接，並配合當地民意輕軌不進入老街訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區，共設置六座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸之發展。全案自2023年5月19日起公開展覽，至新北市都市計畫委員會審議通過僅耗時9個月，足以展現新北市政府積極建構三環六線之決心，以期未來提供更便捷的交通選擇。
新北市政府城鄉發展局表示捷運汐東線及淡海輕軌二期在新北市政府相關局處齊心合作下，今日新北市都市計畫委員會通過，未來將續提內政部都市計畫委員會審議。期待隨著捷運汐東線通車，將迎來更便捷的公共運輸系統，另淡海輕軌二期通車將更提升淡水地區的觀光可及性，同時紓解交通壅塞問題，促進區域發展。新北市將繼續致力於推動捷運路網擴建，以實現都會生活圈的無縫接軌，提升居民生活品質，並推動城市永續發展。
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