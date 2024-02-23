三環六線新進展 汐東線、淡海輕軌二期市都委會審議通過

新北市政府建構三環六線捷運路網，串連北北基桃都會生活圈，以期提升公共交通便利性及促進城市發展，分別2018年淡海輕軌綠山線、2019年新北環狀線、2020年淡海輕軌第一期藍海線以及2022年安坑輕軌陸續通車，為新北市境內五個行政區的交通接駁，帶來新的改變。為此，新北市持續推動捷運汐東線及淡海輕軌二期都市計畫作業，取得相應土地以利後續推動工程進行。

捷運汐東線規劃串連北北基交通廊帶，於汐止區內設置五座高架車站及一座機廠，其中配合地區發展，規劃變更為三處捷運開發區及七處捷運系統用地。自2023年1月11日起公開展覽，為改善地區交通及提升環境品質，經新北市都委會專案小組多次討論，預計於捷運機廠範圍內規劃12公尺環廠道路，並規劃併同開闢南北向計畫道路，同時提供更多元化開放空間，以確保計畫符合地方期待。

淡海輕軌則是以提供淡海新市鎮綠色、低碳及便利的聯外大眾運輸，以及改善淡水既有發展區的交通壅塞情況、提升淡水地區的觀光遊憩品質為目標。第一期分別於2018、2020年通車，第二期則將與藍海線一期銜接，並配合當地民意輕軌不進入老街訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區，共設置六座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸之發展。全案自2023年5月19日起公開展覽，至新北市都市計畫委員會審議通過僅耗時9個月，足以展現新北市政府積極建構三環六線之決心，以期未來提供更便捷的交通選擇。