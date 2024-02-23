下個台灣名導就是你 TikTok與坎城影展第三屆短影片競賽開跑

在第二屆短影音競賽獲得全球社群熱烈迴響、創下累積逾 200 萬支創作影片的傲人紀錄後，行動短影音平台 TikTok 宣布與坎城影展（Festival de Cannes）續推第三屆 #TikTokShortFilm 短影音競賽，邀請全球創作者盡情揮灑創意，在 3 月 15 日前透過活動連結與 #TikTokShortFilm 標籤投稿一分鐘以上的短影片作品，就有機會前往法國坎城參與影壇年度盛事。

本次競賽將由陣容堅強的評審團評選出「最佳影片（Grand Gagnant）」、「最佳編劇（Best Script）」及「最佳導演（Best Directing）」等獎項。得獎者將分別獲得1萬及5,000歐元的獎金，並受 TikTok 之邀，前往第 77 屆坎城影展發表得獎作品。

憑藉短影片《Love in Plane Sight》獲得首屆評審團大獎的斯洛維尼亞創作者 Matej Rimanić （@rimanic）表示：「TikTok 讓我解鎖了許多不曾想像過的機會與體驗。在獲獎之後，我不僅曾籌辦斯洛維尼亞最大型的 TikTok 旅遊活動，也成功加入知名影音工作室（Dunking Devils Studio）。我認為只要勇敢在 TikTok 築夢，人人都有機會踏進一個充滿機遇的奇幻世界。」

在人手一機的時代，要踏入影音製作不再難如登天，短影音形式更讓電影創作得以跳脫大型製作團隊、耗費大量資金的框架。每位創作者都有機會透過 TikTok 多元的功能，開啟自己的導演生涯。此外，短影音競賽也已在全球電影產業內樹立影響力，以法國創作者 Claudia Cochet（@claudia_cochet）為例，在 2022 年《Modern Princess》奪下最佳劇本獎後，便受邀參加多個短片電影節，不僅與其他知名製作人合作拍攝長片，更執導跨平台影集的試播集。

除了短影音競賽外，TikTok 也為電影產業的長遠發展投注許多資源，攜手業界頂尖的文化機構、學校、組織合作，盼能持續為下一代創作者鋪路。即日起加入第三屆 #TikTokShortFilm 短影音競賽，就有機會成為下一個台灣名導，更能與全球社群共同紀錄 2024 年坎城影展的經典時刻。