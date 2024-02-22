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裕隆集團新春開工祈福儀典 執行長帶領集團高階主管祈拜

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆集團舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈拜。黃淑惠攝
裕隆集團舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈拜。黃淑惠攝

裕隆集團（2201）於2024年2月22日在新店總部舉行新春開工祈福儀典，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈拜，並透過直播視訊與集團各公司進行團拜，展望新局向前行。

迎接富裕龍年，嚴陳莉蓮執行長特別為集團所有同仁準備專屬設計的開工紅包袋與祝福小卡，表達對同仁的心意。在團拜致詞中，嚴陳莉蓮感謝集團同仁積極努力拓展業務，集團去年總獲利創下近五年最佳成績，為集團70周年增添光彩。展望今年集團重頭戲是迎接納智捷N7電動車上市，期許大家發揮「一個裕隆」的團隊精神，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系，共同為集團電動車顧客創造滿意的消費體驗。

執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起舉行新春開工祈福儀典。黃淑惠攝
執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起舉行新春開工祈福儀典。黃淑惠攝

嚴陳莉蓮 裕隆集團 電動車

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