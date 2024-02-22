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造價大漲成小基地建案致命傷 北市危老98件失效

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據台北市建管處最新危老案件統計，累計核准913件，顯示穩定推動中，不過受到近年造價大漲、成本大增衝擊，目前累計已有98件危老失效，其中有71筆是面積未達150坪的小基地開發案；而2020年失效的案件有40案，2021年有32案，正是造價開始走揚的時間點。

信義房屋專案經理曾敬德表示，這波造價大漲，對於先前已談好的整合案與營造廠都造成許多壓力，例如北市有小面積開發案，造價上揚前評估每坪造價約18萬元，發包後每坪單價已達30萬元，上漲幅度達6成多，除成本增加外，小基地要找營造廠發包的難度也高，為當前小基地危老案件的致命傷。

若以區域來看，累計失效最多的是中山區的17件、中正區的15件、大同區的10件，但後來的整合案件都已考量造價大幅上揚因素，因此2023年的失效數量較少，僅有2件。

信義房屋 大同

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