裕隆集團今開工團拜　嚴陳莉蓮：迎接電動車N7上市

裕隆集團今在新店總部舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈拜，並透過直播視訊與集團各公司進行團拜，展望新局向前行。

裕隆表示，迎接富裕龍年，裕隆執行長嚴陳莉蓮特別為集團所有同仁準備專屬設計的開工紅包袋與祝福小卡，表達對同仁的心意，裕隆去年總獲利創下近五年最佳成績，嚴陳莉蓮在團拜致詞中也感謝集團同仁積極努力拓展業務，為集團70周年增添光彩。

嚴陳莉蓮也說，展望今年集團重頭戲，就是迎接納智捷N7電動車上市，期許大家發揮「一個裕隆」的團隊精神，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系，共同為集團電動車顧客創造滿意的消費體驗。