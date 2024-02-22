衝刺今年1,200萬旅客來台目標 鄭文燦提3策略

交通部觀光署今日於台北圓山飯店舉行「2024觀光節慶祝大會暨頒獎典禮」，行政院副院長鄭文燦出席致詞時表示，去年達成600萬旅客來台目標，今年要衝刺1,200萬。他還提出三項策略要來刺激今年來台觀光客人次，一是檢討訂定轉機客免簽的時間，二是持續簡化東南亞旅客簽證，第三則是要增加日韓來台旅客。

鄭文燦說，台灣一年轉機客有五、六百萬人次，以轉機方式入境免簽證的時間如何訂定，近期內會敲定，讓轉機客成為來台的觀光客源之一。

在簽證簡化方面，鄭文燦強調，尤其是東南亞國家來台的簽證簡化，在沒有其他防弊的考量下，盡量朝向可以落地簡化的方向來走。

他並指出，去年台灣旅客去旅遊的人數很多，希望日本旅客來台的人數也可以增加，隨著未來觀光交流愈來愈多，相信日本來台的旅客也會越來愈多，像是今年的台日觀光論壇，一定會討論到這個議題。我們希望今年日本、南韓的旅客都可增加。

除了增加旅客量，鄭文燦認為質的提升也非常重要，他說，旅遊品質提升非常重要，要讓國際旅客喜歡台灣，來了以後還想再來，所以各個旅遊環節都要注意，不只是智慧觀光、永續觀光，還有觀光的內涵、觀光的體驗，食宿遊購行各方面體驗都要提升，讓觀光成為台灣的品質、名片。

對於兩岸觀光，鄭文燦說，去年8月開放的政策沒有改變，但兩岸互動上有各別事件，我們希望兩岸春暖花開，可以回到正軌，只要6月以前兩岸關係和緩，對岸可以開放團客來台，6月1日不會是絕對的日期，我們希望有好的轉機。