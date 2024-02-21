AI優化用戶體驗 國家品質獎得主出爐

全球快速手術電燒刀企業龍頭的醫材企業「大瓏」與引入AI預測用戶需求的「玉山銀行」雙雙獲得第27屆國家品質獎的「卓越經營獎」！行政院長陳建仁21日於頒獎典禮致詞說，該獎項盼能優化企業的調適能力。經濟部長王美花則指出，本屆評審重點之一放在「淨零碳排」與「數位轉型」上。

盼刺激產業提升品質

國家品質獎還有「績優經營獎」的獎項，共有6名獲獎者，包括友達光電、家登精密工業、南亞科技、康舒科技、功德電子工業，高雄醫學大學附設中和紀念醫院與軒郁國際。其他包括車麗屋汽車百貨、捷順企業、長榮大學、凌羣電腦與財團法人車輛研究測試中心也獲得各式典範獎。

陳建仁說，全世界有80多個國家設立品質獎，台灣更是亞洲首個設立類似獎項的國家，以企業產品與服務、經營改革或創新作為評論標準，評審團選出的獎者，盼能藉此優化產業，強化業者的調適能力，更強調「卓越品質追求沒有最好，只有更好」。

重視淨零與數位

王美花致詞說，藉由這個獎，也可以讓國際看到經濟績效良好的產商，本次評審團特別重視「淨零排放」與「數位轉型」的趨勢，總共有61間產商報名，共選出14個得獎者，其中「大瓏企業」是台灣頂尖的醫材業者，其電燒刀在全球市佔率高達27%，成為產業龍頭；玉山銀行則挑戰卓越的服務品質，更導入人工智慧預測顧客需求。

玉山銀行的得獎感言表示，「學習是永無止境的道路、卓越是沒有終點的挑戰」，相信獲獎是一種肯定、也是一種責任，玉山會堅定向前行，朝向綜合績效最好、也最被尊敬企業的目標邁進。

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