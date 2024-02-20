印尼青山不銹鋼對台提價30美元 燁聯、唐榮或有利基
不銹鋼市場金龍年報喜。中國大陸春節假期結束後，不銹鋼開紅盤，期貨主力合約每公噸漲人民幣120元，印尼青山對台報價每公噸漲30美元，有望刺激上游廠燁聯（9957）、唐榮（2035）等提價，市況是否轉熱有待觀察。
上市不銹鋼廠主管表示，由於國內不銹鋼市場胃納偏小，目前不銹鋼板材現貨市場平淡，部分下游認為流通交易仍處於觀望狀態。
上市不銹鋼廠指出，目前終端需求尚未釋出，但受惠中國大陸不銹鋼市期貨與現貨同步轉熱，印尼青山對台灣不銹鋼廠與下游買家報價每公噸提漲30美元，追漲氣氛有利鋼廠表態，或可帶動新一波行情。
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