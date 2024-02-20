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中鋼開3月新盤後 客戶反應與下單正向發展

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）開3月新盤後，下游客戶反應與下單正向發展。法人表示，包括中鋼、寶鋼以及日本、南韓大鋼廠近幾個月盤價都處於漲勢，鋼市大環境維持多頭占上風的基本面。20日中鋼收盤25.3元、跌0.1元。

中鋼執行副總黃建智20日說，上周3月新盤價開出，有平盤有小漲，客戶反應大致良好，並沒有很負面說法，許多鋼廠並反應適度漲價可以拉抬交易信心，因此對中鋼的下單量有增加。

黃建智表示，最近大陸春期假期剛結束，看鋼鐵社會庫存或鋼廠庫存都在1,000萬公噸、1,200萬公噸區間，鋼鐵市場存貨並沒有惡化，加上大陸金融面放寬資金水位，房地產政策陸續出籠，有信心第2季鋼市應該如預期般向好發展。

中鋼 基本面 鋼鐵

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