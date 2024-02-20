聯聚、豐邑、大鑫三強鼎立 北台中文心路軸線站穩6字頭

北台中近年因捷運、重大建設帶動，加上知名商場陸續搶進插旗，吸引大量人口進駐；而在當前北台中各新興重劃區因房價受軌道經濟帶動、不斷創新高之時，包含聯聚建設、大鑫開發、豐邑機構等建商，都選擇在主幹道文心路沿線推出新案，3案齊發創造百億案量，頗受矚目。

聯聚建設子品牌理仁建設，在打炒房政策上路、市場回歸自住買盤市場後，鎖定距離捷運文心中清站僅需約3分鐘的690坪基地，將推出主打「美感捷運宅」的地上23層、地下4層樓的新案，產品規劃45坪的3房。

由於基地位置坐擁地利之便，不只能夠快速連結水湳經貿園區，串聯新市政中心，又有水湳舊商圈、北平路與天津路等熱鬧商圈的完善機能，輔以品牌力加持，業界估房價支撐上看68萬元。

至於「台中第一大行政區」的北屯區，目前人口已突破30.4萬人、戶數也超過12萬戶，房價更是因各項建設利多不斷走升。

根據樂居網統計，北屯區近一年來新屋價格的年漲幅達11.53%，當中近期話題不斷的14期重劃區、水湳經貿園區、單元八的近一年新屋成交均價，則直接來到60.5萬元、72.02萬元、73.68萬元，漲勢驚人。

相較之下，北屯區內開發最早、由文心路軸線貫穿其中的四期重劃區，近一年中古屋成交均價則為52.02萬元，不僅價格上相較穩定，又享有各項完善機能，以及捷運沿線優勢，成為不少剛需族購屋時的主要鎖定區域。

大鑫開發建設也看好這樣的軌道經濟前瞻性，挾帶TRAA國際建築獎的理念深度，在捷運綠線四維國小G5站旁、且正對面積達4.6公頃的北屯公園第一排公園角地推出新案「琢寓」，規劃29至39坪的2至3房產品。

此案標榜為「公園捷運都心宅」，享有從家中就能遠眺公園的優勢，為此更特別配備8米大面寬玻璃落地窗，步行約3分鐘即能抵達捷運文心四維站，受到不少海外歸國、旅居國外客群肯定。

「琢寓」在農曆春節期間，接待中心人潮紛湧而至，初三開工至初五期間就迎來30多組賞屋客，獨特風格規劃，加上公園校園角地首排，後勢看俏。

同樣鎖定捷運利多、以及成熟發展都心商圈便捷性的還有豐邑機構，近期推出距離捷運文心崇德G6站僅200米的新案「文心O'Live」，打造樓高30層、地下6層的建物，並推出36至55坪的3至4房產品。

豐邑訴求基地位置既可快速串聯烏日高鐵站，又能盡享文心崇德商圈與學區成熟完善的生活機能，區內國際美食及米其林餐廳林立，也有補齊日常食衣住行育樂需求的漢口商圈。

不僅如此，該案更請到「油綠建築教父」劉偉彥建築師操刀，打造含錯層宜居陽台的垂直綠化建物，個案實登揭露最高每坪68.9萬元，平均成交價則為每坪62.24萬元。

凱爾建築代銷負責人簡立凱指出，台中北屯都心崛起，文心路沿線氣勢一路走高，不僅運量不斷創新高，還吸引冠德、日勝生等北部建商紛挾巨資插旗搶進，連帶使周邊房價出現明顯漲勢，文心路百億捷運趨勢發酵。