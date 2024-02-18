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對抗太空汙染 日製木造衛星夏天發射

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

以前鋁製衛星在進出地球時會造成汙染，科學家將嘗試木造衛星！京都大學近日做出世界首款木製衛星，預計將在夏天發射。學界指出，目前衛星仍由鋁製造，不僅鋁金屬本身製程就有高碳排，且衛星發射後也會在太空製造汙染，若用木製衛星，未來其殘骸在掉落過程中就會被分解。

木蘭樹是好材料

根據《衛報》報導，日本京都大學與伐木公司住友林業近日聯合開發出世界首款木製衛星「LignoSat」，他們委託國際太空站協助，在真空環境做實驗下，發現木蘭樹的堅韌度最高，因此採用此材質進行研發。衛星將於夏天，由天鵝座太空船或是SpaceX的飛龍火箭載運升空。

由於人類往太空發射大量衛星，廢棄不用的衛星便成為很大的問題，不只在太空形成垃圾，增加日後太空任務難度，近日還有加拿大英屬哥倫比亞大學的研究發現，衛星從太空掉落，與大氣摩擦燃燒時產生的氧化物，恐會破壞臭氧層，並將造成更多太陽光反射，若長期累積下來，恐對人類皮膚造成嚴重影響。

衛星燃燒物可分解

但若能將衛星改成木製，從太空掉落到地球的過程中，產生的燃燒物便是生物可分解的物質，減少對環境的危害，並降低衛星殘骸掉落地表的機率。據《NASA》統計，目前太空上有超過2.5萬個超過10公分的殘骸、1到10公分的殘骸更超過50萬個，總計重量超過9千噸。

而且這些顆粒都以每秒7到8公里的速度隨地球運轉，很容易就出現衛星殘骸互撞的現象，而全球每年還要發射2千枚衛星到太空，未來太空產業需求逐漸成長下，學界也開始在衛星的材質上思考減碳與節約。

研究主導者村田浩二教授指出，未來要測試木衛星在執行任務時，艙體結構的變形狀況，以評估是否能擴大使用。

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