這家鋼廠開工就有好消息！國際鋼市晴雨難測 榮剛過完年宣布再調薪4%

國際鋼市晴雨難測，特殊鋼主力廠榮剛（5009）才剛剛過完年上班，就宣布2024年再調薪4%，這已經是榮剛連續三年調薪，羨煞鋼鐵產業。

榮剛董事長王炯棻表示，受惠全球軍工產業蓬勃發展，榮剛在手訂單量逾80億元，上半年營運可望「月來月好」。

王炯棻指出，近年榮剛在穩定獲利下，已連續三年全體員工調薪，繼2022年、2023年各調薪5%、3%外，決定2024年再度調薪4%，與員工共享經營成果，未來榮剛也將積極締造新一波獲利佳績，持續為現有客戶、員工及股東帶來正面回饋。

法人指出，榮剛公司治理到位，經營團隊績效出色，雖然近期國際鋼市多有變化晴雨難測，榮剛重點產品工模具鋼、特殊鋼具差異化優勢，附加價值高，對鋼價起伏敏感度低，可自創利基前景看旺。

分析產品組合，榮剛出貨占比以高單價VAR、高功能不銹鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，產能持續滿載維持高檔運作，而高毛利率航太等用材接單熱度保持高檔不墜，有助提升公司獲利能力。

除特殊鋼事業營運表現亮眼外，著眼於榮剛自身及台鋼集團多角化經營長遠發展，榮剛去年底通過與智冠科技進行交叉持股，雙方已於1月30日取得主管機關對換股案生效核准。

榮剛指出，受益於本次與智冠結盟，財務面上，榮剛負債比下降、每股淨值成長，而智冠穩定的財務績效，榮剛可認列相關投資收益，提升獲利能力。往後伴隨資源互補共享及充分合作下，可望增加規模經濟效益，進而拓展市場商機、提升營運績效。