開工搶人大作戰！鼎泰豐開150個職缺 無經驗可、月薪最高57K

知名連鎖餐廳鼎泰豐與台北市再度合作專案招募，將於2月24日上午10時至下午4時在台北青年職涯發展中心辦理開工擴大徵才。9成以上職務「無經驗可」，外場服務人員起薪48K，通過基礎服務流程考核，薪資加獎金，月薪上看55K；料理廚師起薪最高可達57K；另兼職人員假日時薪240元，總計釋出150個工作機會。

鼎泰豐表示，本次活動擴大招募台北、新北、新竹、台中、高雄等地的優秀人才，現場直接面試。新進同仁報到後全薪培訓，整體表現達公司要求，未來還有機會外派海外出差及交流。

鼎泰豐表示，為持續提供優質服務與兼顧餐點品質，在人才招募、薪資福利及教育訓練等，願意投入更多成本，吸引優秀求職者加入，鼎泰豐去年下半年宣布全面調薪，調薪幅度3%～6%，這也是鼎泰豐連續三年為員工加薪，總計加薪幅度最高達16%。此外，也從公司整體營收中提撥金額，增加季激勵獎金，對於留才亦非常重視。

台北市政府勞動局高寶華局長表示，勞動局對合作招募的企業執行把關，首要確認無大量解僱、重大勞資爭議、縮減工作時間及減少工資之情事，並且提出合法透明的勞動條件。觀察鼎泰豐以往與北市合作徵才的職缺都能達到平均月薪40K，去年疫後產業缺工，帶動許多的企業加薪潮招攬員工，據行政院主計總處薪情平臺的統計資料，餐飲業每人每月經常性薪資近年有攀升的趨勢，以一般求職者關注的薪資議題來說，鼎泰豐開出的薪資是明顯優渥。

北市就服處說明，本次徵才活動總計有150個工作機會，包含有餐飲服務專員(含國際組)、收銀專員、餐廳整理員、點心學員、料理廚師（含助廚）、傳菜品檢員、洗碗作業員、內/外場門市計時人員等10類職缺。餐飲服務專員起薪上看48K，加上獎金，月所得可達55K；料理廚師依廚務技能敘薪可達57K，瞄準待業青年、中高齡及轉行轉業的求職者。