美吾華雙認證全新化妝品廠 今年下半年完工啟動

美吾華（1731）生技集團邁入第48個年頭，集團副董事長暨執行長李伊俐今（15）日表示，2024吉祥龍年，集團持續穩健中求創新，專注「自有品牌與通路布建合作」、「生技新藥研發」與「智慧醫療影像創新醫材」，開創生技產業新局。

針對美吾華、懷特新藥（4108）及安克生醫（4188）三大事業體今年營運展望，李伊俐表示，美吾華將現有美髮工廠升級為衛福部「GMP」、「綠建築標章」雙認證的全新化妝品工廠，預計2024下半年完工啟動；新廠將融合環保節能、智慧生產與自動化倉儲系統，提升品質、產能與效率，並鞏固領導品牌地位，成為進軍全球華人市場的強大後盾。

美吾華總經理賴育儒指出，根據凱度 KANTAR 調查，美吾華公司旗下洗髮用品，市佔已居台灣品牌第一名。公司研發與生產實力堅強，結合穩健專業能力，深化品牌價值，成功採用多品牌策略，滿足消費者的多元需求，同時以精緻獨規品牌與通路緊密合作，搭配跨時代新產品，持續擴大領先差距，樂觀看待2024年再創佳績。

美吾華為我國知名染髮、洗沐用品領導品牌，為我國百大品牌，業界唯一；旗下染髮霜長期居市佔第一，從青少年到銀髮族群，皆有適合的產品，包括白染黑「快速護髮染髮霜」、輕熟齡時尚風「美吾髮植優®」、少女到熟女都愛用的彩染「卡樂芙染髮霜」。

為了擴大市場，吸引想要染髮但未跨出第一步的消費者，美吾華今年領先推出 MIT 全新概念染髮霜，訴求「分次上色、五次有感」、「用起來和洗髮一樣簡單」，一推出就獲得極佳口碑好評，再次擴大自身領先地位；而從染劑到瓶器，皆為自行設計並取得專利，也再次展現公司堅強的研發生產實力。

此外，看好網路電商市場潛力，美吾華公司十年前便進行佈局，完成 OMO（Online merge Offline，虛實融合），自建購物官網，迅速發展數位能力，電商營收現已占整體業績四分之一，領先主計總處統計的「全體企業中從事網路銷售者占10.6%」。

賴育儒強調，觀察發現，實體零售通路的消費力仍占最大宗，且歷經疫情仍存在的實體通路，本身網路能力也相當卓越，因此，無論電商或實體通路皆不可偏廢，公司也採取線上線下雙引擎並進策略，業績同步提升，擴大整體營收。

美吾華並持續與各大通路緊密配合，合作推出獨家商品，商品皆為精品等級，其中一款甚至榮獲2023美國美妝創新獎（Beauty Innovation Awards）年度最佳洗髮精，以好品牌和好產品為基石，強化與通路之間的合作，展現穩固的市場競爭實力。

針對懷特新藥公司，其為全球黃耆領域專家，旗下處方新藥「懷特血寶」已納入健保給付，嘉惠乳癌患者，並帶動自費市場成長；另一新藥「懷特痛寶」已上市銷售，並持續與歐洲、亞洲多家廠商洽談合作；此外，公司也正與國際保健大廠，洽談共同開發合作，搶攻商機龐大的全球保健市場。

懷特新藥總經理李伊伶表示，「懷特血寶」為第一個治療癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」的處方新藥，目前已獲含九成以上醫學中心在內的上百間醫療院所進藥使用，超過400名腫瘤專科醫師開立處方。

懷特新藥持續進行「懷特血寶」的新藥上市後臨床研究，日前剛完成一項逾200人的真實世界臨床效益大規模收案，對象為接受「懷特血寶」健保給付的乳癌患者，該項收案的期中分析結果顯著，樂觀看待最終成果。李伊伶表示，該項收案成果顯示，納入健保後的臨床效益顯著，同時，今年也會將成果撰寫成論文，投稿至國際權威期刊，推升國際展業，尋找更多合作夥伴。

由台灣癌症安寧緩和醫學會與台灣腫瘤護理學會合力編撰的《癌因性疲憊症臨床治療指引》，日前完成再版，新版中再次將「懷特血寶」納入指引，也納入懷特新藥近年來的多項上市後臨床研究。

懷特另一新藥「懷特痛寶」已正式在台上市銷售，並陸續獲得含醫學中心在內的多家醫療院所進藥使用，同時也正與歐洲、亞洲多家廠商洽談銷售合作。李伊伶表示，公司成功將治療中重度疼痛的注射劑型止痛藥，開發成口服劑型，是全球第一個口服納布啡藥物，具低成癮性和低呼吸抑制的優點，提升用藥便利性與安全性。

另外，「懷特痛寶」對於骨科、外科的術後止痛，提供有效的安全止痛選擇，李伊伶指出，疼痛控制得當，有助於術後的復健，加速恢復術前生活；今年也會持續累積更多上市後臨床使用研究，擴大醫學中心採用。

李伊伶強調，懷特新藥擁有數十年植物藥製程研發的能量基礎，隨著全球疫後與高齡化帶來的健康意識大幅抬頭，公司已提早從植物新藥擴大跨入植物保健領域，目前更獲得歐洲功效保健原料大廠洽談合作，預期將採共同開發模式，搶攻全球免疫調節保健市場的大健康商機。

安克生醫為我國超音波影像創新醫材領先公司，旗下「安克呼止偵」今年將在包括台大醫院、好心肝診所等醫療機構開始運作，同時展開企業健檢新商模，也透過上市後臨床研究，擴大應用領域；「安克甲狀偵」結合即時 AI 智慧分析 Point-of-care Ultrasound (掌上型超音波)，提升使用方便性，現與數家超音波大廠洽談中，共同搶攻超音波新市場。

安克生醫攜手美國史丹佛睡眠中心於2023年發表論文於全球耳鼻喉領域排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》，今年將投稿第二篇論文於國際睡眠醫學期刊；此外，今年也將啟動舊金山太平洋大學牙醫學院、史丹佛睡眠中心的跨國多中心合作，進一步研究呼吸中止症的牙套治療其適配性與治療成效。