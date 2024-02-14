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龍年春節買氣旺 遠百七天連假業績比去年同期增10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠百信義A13樓面發糖果，大人小孩都開心。遠百/提供
遠百信義A13樓面發糖果，大人小孩都開心。遠百/提供

今年龍年春節假期七天，全台普遍都在舒適乾爽的氣候中度過，帶動人潮願意出門，百貨業買氣也隨之增加，遠百（2903）表示，從2月8日截至今（14）日，累計七天業績較去年同期有近10%成長，其中，化妝品成長動能直逼兩成，女用、餐飲有一成佳績，精品、女裝也有不錯的業績表現。加上各店應景活動、奉茶發糖果吸引人氣，新春業績開紅盤。

遠百表示，去年兔年年假長達十天，相較出國的民眾增加，今年龍年連續假期較短，扣除新友相聚的日子，逛街購物、看電影、用餐都會選擇到百貨公司，再加上收假日適逢2月14日西洋情人節，百貨商場有玩有逛、好吃好買便利多多，吸引人潮湧進。

遠百龍年農曆連續假期買氣最旺的是化妝品，春季新色、乾冷保養是主要需求，不少消費者選擇到專櫃添購，另外，女用飾品、餐飲、精品搭上情人節也是買氣豐收，餐廳訂位滿滿，買得開心吃得滿意，為年假畫上完美句點。

應景活動頻繁登場，是人氣旺旺的主因。台南大遠百除夕至初五和初八天天都有不同廟宇的天官賜福小物滿額贈活動，還有財神爺不定時出現在樓面向逛街民眾奉茶發糖果、與民眾互動PK拿龍年限量通寶、歲錢，以及小小客服員回娘家及小小格格拜年發糖果造型相當喜氣討喜，逛街民眾爭相拿糖果及一起合照。

情人節 買氣 遠百

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