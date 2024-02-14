藥華藥登上標普全球永續年鑑 為台灣第一和唯一上榜企業

藥華藥（6446）ESG獲國際肯定，今（14）日宣布入選國際評比機構「標普全球」（S&P Global）2024年永續年鑑。藥華藥係首次入選該年鑑會員，更是台灣第一家和唯一登上該年鑑生技業類別的企業，顯見藥華藥ESG成果獲權威機構認同，預計將提升在國際投資界的能見度。

「標普全球」每年初依據前一年度企業永續評估（Corporate Sustainability Assessment, CSA）結果發布永續年鑑，為國際最具指標性的ESG評鑑之一，廣受全球企業及投資人關注。「標普全球」於今年2月7日發表2024年永續年鑑，評比對象涵蓋全球62個產業、超過9,400家企業，最終僅有759家企業脫穎而出，在生技業類別全球更僅有10家企業入選，藥華藥即名列其中。

藥華藥永續中心持續積極參與「標普全球」的企業永續性評估，截至去年底CSA分數已提升到領先98%參與評比的生技同業。藥華藥以在環境、社會、及公司治理三大面向持續努力的成果，不僅於今年首次成功入選「標普全球永續年鑑」會員，更是台灣第一家和唯一的一家登上該年鑑生技業類別的企業，躋身Biogen（百健）、AbbVie（艾伯維）、Gilead（吉立亞）、Regeneron等世界知名國際藥廠行列，彰顯藥華藥在ESG領域中的卓越表現已獲國際高度肯定，也提升國際投資界的關注。

藥華藥表示，感謝團隊不懈的努力，非常榮幸能入選2024年「標普全球永續年鑑」，此項成就反映了藥華藥團隊共同將ESG原則納入業務運營的成果，也讓世界看到台灣生技產業在ESG領域的努力，未來將持續落實積極推動全球醫療保健的堅定承諾。

聯合國提出的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）包含17項核心目標，藥華藥的永續核心願景與SDG3「良好健康與福祉」（Good Health and Well-being）密切契合，明確致力於推動可持續健康解決方案的創新，以提高醫療保健的可及性和可負擔性。