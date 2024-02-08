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春節買機票有好康 國泰航空推官網限定春節優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
慶賀農曆新年到來，國泰航空推出官網限定春節優惠。國泰航空提供
慶賀農曆新年到來，國泰航空推出官網限定春節優惠。國泰航空提供

慶賀農曆新年到來，國泰航空推出官網限定春節優惠，即日起至2024年2月15日前，國泰會員預訂精選航點之商務、特選經濟或經濟客艙機票，輸入指定優惠編號CNY500或CNY1500，可享每筆訂位500 或1,500元折扣優惠，適用旅遊日期自2024年2月8日至6月30日止。

國泰航空表示，此波官網限定的優惠編號數量有限，先購先得，適用於全球25個精選航點，優惠編號CNY500包含香港、中國大陸及東南亞，享新台幣500元折扣，限量300組；優惠編號CNY1500則適用日本、紐澳、印度及孟加拉，享新台幣1,500元折扣，限量400組。除東京、大阪及名古屋僅適用台北出發之直飛航班外，所有指定航點皆可選擇由台北或高雄出發。

國泰航空說，歡喜迎龍年，無論在新年期間與家人團圓相聚，或是久違地探訪海外親友，國泰航空都致力為旅客帶來美好的旅行體驗。有關國泰航空官網限定春節優惠詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空官網 : https://flights.cathaypacific.com/zh_TW/offers/chinese-new-year-promotion.html

國泰航空 機票

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