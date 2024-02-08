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北市赫見「天塹屋」估價師：小心！可割可棄時代來了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／陳碧源提供
圖／陳碧源提供

北市都更不同意戶被「夾殺」情況愈來愈常見，羅斯福路三段也有一棟。屋主因為不同意都更，建商直接在瘦瘦長長的透天兩側蓋起大樓，隨著大樓逐漸蓋高，近來「一線天」景色愈來愈明顯，吸引路人目光，也成網路討論焦點。

估價師陳碧源表示，過去碰到不同意戶，建商不是苦苦等候，就是任由屋主予取予求，但近年建商漸漸接受缺陷美，談不下來就算了，直接就蓋，本來缺一不可的房子，現在已變成「可割可棄」，想拿翹的屋主應小心弄巧成拙。

羅斯福路三段的「一線天」景色，位於羅斯福路第一排、師大路口，資料顯示，當地原本是7棟透天，建商整合多年，有6棟同意，但中間有一棟不願意，由於一直談不下來，建商於是決定分開蓋兩棟大樓。

其中位於右側的4棟透天，基地合計約159坪，改建15層樓住宅。

左側兩棟透天基地雖較小，約78坪，但合起來面寬夠，也蓋一棟15層樓住宅，目前尚施工中，但結構已大致完成。

由於不同意都更的透天，面寬僅約6米，而兩側大樓緊鄰興建，目前形成明顯「頭頂一線天」情況。

陳碧源說，「頭頂一線天」的房子，又稱「天塹屋」，在風水上很不好，由於卡在夾縫中，未來想改建，施工也很困難，房子的價值明顯減損。

不僅如此，由於兩棟大樓夾殺形成「一線天」，在他對面的房子，也因此產生「天斬煞」，價值也受到損失，可說是害己也害人。

陳碧源表示，政府近年修改畸零地使用規則或自治條例，地主其實已漸漸沒辦法自抬身價或開天價，但部分屋主並不知道，仍活在過去地主最大的榮光時代，最後往往落得房子價值大損，不過，也許地主也不在意，開心就好。

建商

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