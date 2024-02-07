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全台最貴豪宅好威！神秘客砸4.2億買信義聯勤 成交單價超越去年

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
One Park Taipei元利信義聯勤。圖／台灣房屋
One Park Taipei元利信義聯勤。圖／台灣房屋

台北市豪宅市場甫開春就出現捷報。據實價登錄，大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年元月交易共171.92坪的中高樓層戶，隱形富豪以無貸款方式，砸約4.2億元、單價279.4萬元買下，單價高居社區第五名，且還超越2023年同社區的豪宅王277萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，都會蛋黃區地狹人稠，因此大面積綠地更顯珍貴，大安森林公園位在台北精華地段，面積近26公頃，公園第一排的住宅，擁有無敵棟距和景觀，且通風採光佳，房價幾乎是抗跌保值，甚至屢屢出現高價交易案，今年「信義聯勤」首筆交易，比起2018年同樓層鄰居戶成交的274萬元，一坪還高出5萬多元。

張旭嵐指出，大安森林公園第一排豪宅社區像是「信義聯勤」、「勤美璞真」、「頂高麗景」、「國美森美館」、「安峰」等，不乏政商名流持有，成交價格因樓層高低和景觀座向有所差異，單價落在180～299萬元之間，但幾乎是「賣一戶、少一戶」，所以市場少有屋主釋出。

台灣房屋集團進一步統計，近三年大安森林公園第一排豪宅交易，「信義聯勤」奪得最熱賣豪宅王，共有29筆交易；而2023年包括「水樹之間」、「第凡內花園」、「信義大樓」各有一筆交易，總價都在7千多萬元的40~60坪格局，且後兩個社區屋齡都在20年以上；2021年則僅有「國美森美館」一筆交易，總價1.92億元，顯示公園第一排的中古豪宅，轉手交易的案件稀少。

第一建經研究中心副理張菱育分析，雖然近年政府屢屢推出打炒房政策，且豪宅最高僅能貸4成，已履行多年遲遲未鬆綁，再加上去年7月平均地權條例上路，限制私法人購屋，不過有購屋需求的高端豪客仍會「照買」，只是大多從法人名義購屋，轉由自然人購入，因此限制對豪宅市場影響程度有限，指標豪宅價格仍有穩定行情，甚至出現比同樓層還高價的表現。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

大安森林公園 豪宅

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