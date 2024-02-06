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巨蛋、商城重磅加持 台中14期洲際、榮德段受關注

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
在洲際商城、巨蛋重磅加持下，台中14期洲際、榮德段補漲態勢強。記者宋健生/攝影
在洲際商城、巨蛋重磅加持下，台中14期洲際、榮德段補漲態勢強。記者宋健生/攝影

台中巨蛋、洲際商城重磅加持，休閒聚落逐漸成形。最新巿調顯示，台中市14期洲際段、榮德段補漲態勢逐漸增強，各大建商積極卡位布局，今年將迎來推案潮，也吸引注重生活育樂客群的目光。

全台最大的重劃區「台中14期重劃區」自2021年登場後，成為中台灣最受關注的房市熱區，靠近舊市區機能的仁平段、美和段，二年前即突破6字頭，而房價基期較低的榮德段、洲際段，在巨蛋、洲際商城的重磅題材加持下，挹注強勁補漲動能，包括大陸、舜元、豐邑、太子（2511）、敦泰、惠宇、磐興等知名品牌建商皆已蓄勢待發，一舉一動備受關注。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴說，14期前兩年推案多集中在仁平段、美和段、敦和段，從4字頭一路衝上6字頭。而推案較緩的洲際段、榮德段，反因擁有巨蛋及洲際商城等兩大最強利多，價值性漸漸浮現，具有補漲空間，各大建商積極布局，將可能重塑14期價格天花板。

進一步觀察區域推案，「榮德段」率先推出首案的舜元建設，憑藉穩健的營建品質及媲美七期豪宅的社區質感，累積一群忠實品牌粉絲，位於庄德街的「舜元境朗」，步行至巨蛋不用10分鐘，在總價及坪數上定位明確，規劃38至43坪純3房產品，獲自住客群青睞。

而榮德段第二案「豐邑豐禾」也在近期進場，後續高樓層成交，可望再刷新區域新高價。後續則有磐興建設&麗明合建案，以及太子建設榮德段案將接棒登場。

洲際段則以今年第1季將進場的「大陸豐莚」最受市場關注，規劃推出40至60坪產品。

大陸建設請來國際團隊操刀建案設計，大陸建設表示，看好14期重劃區的開發潛力，持續在14期尋找逾千坪的精華土地。

最快上半年推出的「舜元洲際段案」，則將帶來與洲際段區域條件與人文環境吻合的新穎設計，吸引注重生活育樂的年輕族群，該品牌殷實的定價策略往往低於市場預期價格，因此尚未正式登場，就已吸引不少粉絲爭相預約。後續包括惠宇、豐邑等建商也將陸續登場，值得期待。

而洲際段目前線上推案，如以豪墅聞名，首次推出大樓案的京祐建設「雅正YOUNG」，主打小坪數低總價，廣獲好評，成交價穩站5字頭。「敦泰一境」同樣表現不俗。

大陸、舜元、豐邑、太子、敦泰、惠宇、磐興等知名建商蓄勢待發，備受關注。記者宋健生/攝影
大陸、舜元、豐邑、太子、敦泰、惠宇、磐興等知名建商蓄勢待發，備受關注。記者宋健生/攝影
台中市14期榮德段、洲際段推案概況一覽。資料來源：市調
台中市14期榮德段、洲際段推案概況一覽。資料來源：市調

建商 重劃區

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