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響應2024台北燈節 旅客憑住宿發票免費兌換雙層觀光巴士券

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
旅客只要入住台北市合法旅館，憑住宿發票就能免費兌換兩張台北市雙層觀光巴士4小時票券。北市府提供
旅客只要入住台北市合法旅館，憑住宿發票就能免費兌換兩張台北市雙層觀光巴士4小時票券。北市府提供

2024台北燈節以「龍躍光城」象徵祥龍飛躍台北，第一階段點亮中華路光廊於2月2日登場，2月17日至3月3日包含西門展區進入全區開展，期盼將台北西區草根性的文化故事透過燈組呈現。為了響應此年度盛事，台北市旅館商業同業公會響應北市府「2024台北燈節」活動，只要於2月2日至3月3日入住台北市合法旅館，憑住宿發票就能免費兌換台北市雙層觀光巴士4小時票券，每張發票最多兌換兩張，兌換日期至2月底止，數量有限，換完為止。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，公會旅館會員對於未來台北市觀光產業發展深具信心，尤其在北市府團隊的努力下，今年燈節以「龍躍光城」為主題，並結合紙藝打造「城現光龍」主燈意象，公會全體成員皆期盼燈會活動，能在新年開春期間替台北觀光打響第一炮。

趙一任指出，公會企盼透過產官共同合作提供限量優惠，旅客只要入住台北市合法旅館，憑住宿發票就能免費兌換兩張台北市雙層觀光巴士4小時票券（票券無使用期限，憑票於搭乘時掃碼使用）。兌換地點位於西門町鬧區之長虹大飯店櫃檯（台北市萬華區漢中街36號，近西門捷運站6號出口步行約5分鐘），兌換時間為每日下午2時至晚間8時，兌換日期自即日起至2月底止，數量有限，換完為止。

趙一任強調，過去幾年因新冠疫情衝擊，全球旅遊生態已改變旅客消費習性，雖然隨著疫情緩解及國際間全面開放旅遊後強力復甦，但與昔日觀光客絡繹不絕的人潮相比，仍需要全體旅宿業者與北市府一同攜手邁進共創榮景，重現台北市的旅遊風華。

疫情 觀光

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