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建超大加速器 科學家盼發現暗物質

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

宇宙有95%由暗物質組成，但地球卻沒有，科學家想要用加速器來製造！歐洲核能研究所近日提案，希望能在瑞士與法國的地底下建造超大的粒子加速對撞機，長度將會是現有最大加速器的3.4倍。科學家向來透過粒子對撞，發現原子中更小的組成，讓科技進步。但長期以來卻無法發現暗物質，因此希望擴大規模嘗試。

加速器需120億歐元

根據《英國廣播公司》報導，歐洲核能研究所近日提案，希望能興建「未來線圈加速器（FCC）」，取代現有的「大強子加速器（LHC）」，科學家盼藉此讓粒子能有更強的對撞，產生佔宇宙95%的暗物質。FCC預計長度將會是91公里，遠長於LHC的26.66公里，造價自然不菲，恐需120億歐元、2040年才會完工。

福斯新聞網》提到，有科學家認為，可以用更便宜的方式強化研究能量。不過歐洲核能研究所所長、物理學家吉亞諾提表示，LHC已經面臨近代物理科學探索的極限，若能有更長的加速器，有望讓學界對宇宙有更突破性的探索。

粒子加速器是利用電場來推動帶電粒子，使其獲得高能量的儀器。加速器除了加速電子以外，也有些加速器會加速較重的離子，如質子、中子等，以進行更高的能量領域的研究。譬如對夸克及膠子的研究分析。物理學家希望藉由加速器對撞機來幫助他們解答萬有引力、超對稱粒子與暗物質等，人類至今尚未完全了解其運作機制的作用力或粒子。

而宇宙中又有95%的物質是由暗能量與暗物質組成，但暗物質不與電磁力產生作用，也不會吸收、反射或發出光，人類目前只能透過重力產生的效應得知，但若能對暗物質有更多了解，對於宇宙的組成，甚至是現代科技，都會有很大的幫助，這些物理學的聖杯，都讓部分科學家期待用更大的加速器來試圖探索。

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核能 研究所

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