人來了房價也漲了！高雄仁武房價5年激增6成

據高雄市政府民政局資料顯示，截至2023年底仁武區的總人口數達到97,337人，較2019年底的89,595人增加了7,742人，成長幅度約8.6%，仁武區的房價也隨著人口的流入而大幅攀升，由實價登錄揭露，從2019年到2023年，短短5年，仁武區的平均房價就從每坪15.9萬元上漲到每坪25.9萬元，漲幅超過6成。

東森房屋高雄仁武加盟店主任林雅玲表示，仁武區房價基期相對較低，地理位置優越，又有豐富的建設題材坐鎮，近年來不僅外來人口蜂擁而至，區域房市交易量能也在持續升溫。

林雅玲指出，近年移居仁武的首購族、換屋族確實愈來愈多，一方面，仁武不管到鳳山、三民、鼓山、左營還是楠梓，都只需要騎車10分鐘左右，而且目前仁武區的成交單價仍普遍落在2字頭，部分屋齡較高的中古屋甚至還能找到1字頭，用在高雄市中心買老屋的價格，就能在仁武買到屋齡更新、屋況更佳、居住環境更優質的物件，CP值相當高。

另一方面，仁武區附近也有不少重點項目，包括仁武工業區、仁武航太產業園區、半導體S廊帶等，產業的快速發展為當地帶來了大量的外來就業人口，也讓區域房市發展前景更具想像空間。

林雅玲表示，仁武區早期建築以透天厝居多，但近年為控制總價，新建案大多都是小坪數的電梯大樓，對於有預算考量的首購族來說，多數會首選總價800~1,000萬元、兩房（含平面車位）的預售屋，除總價親民的優勢外，預售屋的自備款付款壓力也會相對較小。

至於換屋族，換屋族多是因為家庭人口增多或想要改善居住環境，才產生換屋需求，所以在挑選物件時，普遍傾向選擇屋齡不超過20年且總價落在1,500~1,800萬元之間的中古透天，而且近年來隨著建商持續在仁武購地推案，未來低總價的中古透天勢必會愈來愈稀有，這類產品的抗跌保值性自然不在話下。