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2024龍年命定泡麵 統一首推這款

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「滿漢大餐」一名則來自「滿漢全席」。統一提供
「滿漢大餐」一名則來自「滿漢全席」。統一提供

2024農曆龍年將至，在傳統習俗中，龍被視為祥瑞之獸，有國泰民安之吉祥寓意，也成為皇室的象徵。而「滿漢大餐」一名則來自「滿漢全席」，起源為康熙的宴席，「滿漢大餐」牛肉麵更是饕客心中的經典泡麵，象徵宮廷級美食饗宴。

今年滿漢大餐新品Gold系列，無論在碗蓋設計上，或是蔬菜包、高湯包、牛肉料理包上，鑲著滿滿的金色龍紋圖騰，根本是龍年命定牛肉麵，在這個充滿希望與機運的龍年，滿漢大餐將美味與好運融合於一碗牛肉麵中，成為龍年必備美食。

在金色璀璨的龍年裡，滿漢大餐Gold「金牛肉麵」，將傳統台灣牛肉麵結合海南島的黃燈籠椒，締造了獨一無二的金湯牛肉麵。不僅是全台首創特有金湯湯頭牛肉泡麵，更象徵著財富與好運的到來。

統一（1216）表示，無論是金牛肉麵的開運招財、或是熗牛肉麵的鴻圖大展，滿漢大餐集結對龍年的美好祝福，陪伴大家迎接新春的到來，創造更多美好回憶。

「2024龍年命定泡麵」竟是大家熟悉的而「滿漢大餐」。統一提供
「2024龍年命定泡麵」竟是大家熟悉的而「滿漢大餐」。統一提供

泡麵 牛肉麵

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