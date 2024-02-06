2024龍年命定泡麵 統一首推這款

2024農曆龍年將至，在傳統習俗中，龍被視為祥瑞之獸，有國泰民安之吉祥寓意，也成為皇室的象徵。而「滿漢大餐」一名則來自「滿漢全席」，起源為康熙的宴席，「滿漢大餐」牛肉麵更是饕客心中的經典泡麵，象徵宮廷級美食饗宴。

今年滿漢大餐新品Gold系列，無論在碗蓋設計上，或是蔬菜包、高湯包、牛肉料理包上，鑲著滿滿的金色龍紋圖騰，根本是龍年命定牛肉麵，在這個充滿希望與機運的龍年，滿漢大餐將美味與好運融合於一碗牛肉麵中，成為龍年必備美食。

在金色璀璨的龍年裡，滿漢大餐Gold「金牛肉麵」，將傳統台灣牛肉麵結合海南島的黃燈籠椒，締造了獨一無二的金湯牛肉麵。不僅是全台首創特有金湯湯頭牛肉泡麵，更象徵著財富與好運的到來。