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米其林助攻房價鍍金 台中這區房價站上8字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／業者提供
房市示意圖。圖／業者提供

台中大七期漸成形，其中單元二米其林餐廳、高端家居品牌林立，包含陸府、精銳、雙橡園等品牌建商都插旗推案，已成大七期極具生活感的住宅聚落，吸引中部企業主置產，近期屢傳新高價交易。

實價顯示，區內預售新案「陸府續森」更有多筆交易站上8字頭，雙橡園S1特區」最高單價已站上7字頭、「陸府觀森」、「雙橡園1812」社區最高單價則已站上6字頭。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，米其林餐廳講究區域氛圍，不似一般餐廳選址多以人潮聚集、熱門商圈為主，訴求地段上有貴氣度，結合區域不動產特性，米其林餐廳便常與高級住宅區共伴相互輝映，兩相結合身分、品味象徵性。

比如台北市大直樂群、敬業等路段就見這類高檔餐廳進駐，區內也成北市豪宅聚落。

而單元二「新公益生活圈」的南屯新生里就有甫拿下米其林三星的「JL STUDIO」、頂級牛排館「MEAT GQ」、頂級粵菜餐廳「与玥樓」、高檔無油鐵板燒料理「森鐵板燒」、義大利餐廳「皮諾可可」等名店，西屯區龍潭里也擁有頂級粵菜餐廳「頂粵吉品」、五星月子中心「百悅庄」等。

陳炳辰表示，近年米其林餐廳進駐往往為地段房價鍍金，吸引不少追求生活品味的族群目光，區內推出高價案也多能 順銷，台中市單元二兼具機能與舒適生活環境，加上近高鐵、高速公路、快速道路的交通優勢，對於常往返各地的企業主或是高階主管來說相當方便，更形塑出獨特的聚落。

市調業者表示，目前積極進駐單元二的陸府建設，在新公益生活圈的新生里，打造永久會館「陸府植深館」與「陸府美學總部」，近期推出新案「陸府續森」，受到不少注重生活質感的雲端階層青睞，目前個案均價已達8字頭。

另外，陸續在單元二布局之四塊大面積基地的精銳建設，已陸續打造「精銳博」、「精銳Garden One」、「精銳Sky one」三案，最終章作品為文心南五路三段、大墩十一街口，四面臨路角地之新案「精銳ABBA」，將採取「先建後售」方式銷售。

米其林

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